TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız - Son Dakika

TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, dokuma kumaş tasarımında en başarılı ülke olan İtalya'nın tekstilde gün geçtikçe can kaybettiğini belirterek, "İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak...

TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız, System.String[]

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, dokuma kumaş tasarımında en başarılı ülke olan İtalya'nın tekstilde gün geçtikçe can kaybettiğini belirterek, "İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyoruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah" dedi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ATHİB) 9'uncu Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ön jüri değerlendirilmesi Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin tekstil ve moda tasarımı okuyan öğrencilere açık olan yarışmaya, 38 başvuru yapıldı. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

'HEM GENÇLERİN HEM FİRMALARIN KADERİNİ DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'ATHİP Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ökkeş Balsuyu da Türk tekstil sektörünün dünya ihracatında önemli üretici ülkeler arasında olduğunu söyledi. Balsuyu, şöyle konuştu: "Dünya tekstil sektöründe üretim teknolojisi ve ürün özelliklerine bağlı olarak yaratılan ciddi rekabet ortamında Türk tekstil sektörünün her geçen gün payını artırabilmesi ve dünyada hak ettiği konuma ulaşabilmesi için rekabet şartlarının gereğini sağlaması gerekmektedir. Türk tekstil sektörünün rekabetçi olması ancak sektörün teknoloji düzeyinin geliştirilmesi, ilgili alanlardaki eğitim düzeyinin artırılması inovasyon yeteneğinin yükseltilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması, moda ve marka yaratılması ile mümkün görünmektedir. ATHİP olarak en değerli faaliyetlerimizden biri olan Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile her yıl daha fazla genç tasarımcıya ulaşarak hem gençlerin hem de firmalarımızın kaderini değiştirmeye devam ediyoruz."'TEKSTİL ÜNİVERSİTELERİNE GİREN ÖĞRENCİLERE BURS VERİYORUZ'TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç ise Kahramanmaraş'ın tekstilde çok önemli bir şehir olduğunu ve ihracat performansı ile her yıl ilk 10 il içerisinde yer aldığını bildirdi. Yarışmada ilk 10'a gireni finale bırakacaklarını, bunların Türkiye'nin ve dünyanın en önemli prestijli fuarı olan Premiere Vision'a götürerek, ürünlerini sergileme imkanı sunacaklarını kaydeden Kıvanç, 2012'den bu yana yapılan yarışmaya 800 öğrencinin katıldığını, 3 bin 200 farklı kumaş tasarımının sergilendiğini, bunların birçoğunun üretime sunulduğunu anlattı. Kıvanç, "Yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi sektörümüz 2 yıl tam burslu olarak okutuyor. Sektörümüz hakikaten eğitime gönül veren sektör. Biz Türkiye'deki tekstil üniversitelerine giren öğrencilerimize karşılıksız, bir asgari ücrete kadar burs veriyoruz. Sektörümüz bu yönden başarılı. Dokuz yıl içinde seçilen öğrencilerimizin hemen hemen hepsi sektörümüzde işbaşı yapmış" dedi.'İTALYA'DA TEKSTİL CAN KAYBEDİYOR'Türk tekstil sektörünün kumaş, iplik ve konfeksiyon ürettiğini, bu konuda da başarılı bir ülke olduğunu ancak tasarımda dünyanın en başarılı ülkesinin İtalya olduğunu ifade eden Kıvan, şöyle devam etti: "İtalya'da tekstil gün geçtikçe can kaybediyor ama bizde daha da iyiye gidiyor. Aynı hammaddeyi kullanıyoruz. Aynı iplikten kumaş üretiyoruz. Uzakdoğu'da kumaş 5 lira bizde 25 lira İtalya'da 75 lira. Biz de inşallah tasarımlarımızla bu seviyelere geleceğimize inanıyoruz. Tasarım önemli bir konu. Bir ürünün katma değer yaratılabilmesi için tasarımının iyi olması gerekiyor. Biz de hamdolsun ülke olarak tasarım da belli bir yere geldik. Dünya ile rekabet ediyoruz, trendde artık belirleyici olmaya başladık, taklit eden değil taklit edilen ülke pozisyonuna geldik. İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyoruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah. Modada trend belirleyici olmaya gayret gösteriyoruz."TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen'in de davetli olarak birer konuşma yaptığı yarışmada jüri adaylarının tasarımları incelenip puanlandı. Değerlendirmenin ardından finale kalan 10 tasarım, TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç tarafından açıklandı.

Kahramanmaraş, Türkiye, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 13:49 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi Elini kıyma makinesine kaptıran genç kızın yardımına itfaiye ekipleri yetişti "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı İnşaat işçileri arasında taşlı sopalı kavga çıktı: 6 yaralı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı
Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu         
14:29
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor         
11:13
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi Eski eşi ve sevgilisine şiddet uyguladığı konuşulan Metin Yıldız, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi         
09:04
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
ABD'de polis şiddeti yine kamerada! ABD'de polis şiddeti yine kamerada! "Nefes alamıyorum" demesine aldırmayıp ölümüne neden oldular         
00:21
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti         
22:00
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor         
20:50
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 20:22:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei