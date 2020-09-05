TİM Başkan Vekili Kıvanç: Tasarımda İtalya'nın yerini alacağız

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Zeki Kıvanç, dokuma kumaş tasarımında en başarılı ülke olan İtalya'nın tekstilde gün geçtikçe can kaybettiğini belirterek, "İtalya'da ekonomik krizler ve sektörlerin maliyet pahalılığı dolayısıyla yaşanan krizlerden Türkiye olarak pozitif etkileniyoruz. İtalya'nın yerini alacağız inşallah" dedi.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin (ATHİB) 9'uncu Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ön jüri değerlendirilmesi Kahramanmaraş'ta yapıldı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinin tekstil ve moda tasarımı okuyan öğrencilere açık olan yarışmaya, 38 başvuru yapıldı. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.