TİM Başkanı: Çifte bayram yaşıyoruz
19 dakika önce
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:33
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı
, çifte bayrama dönüştü" dedi.
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