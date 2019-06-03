Son Dakika Haberleri: TİM Başkanı: Çifte bayram yaşıyoruz
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TİM Başkanı: Çifte bayram yaşıyoruz

19 dakika önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu.

TİM Başkanı: Çifte bayram yaşıyoruz, System.String[]
TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mayıs ayı, hem aylık hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:33 
Ekonomi
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