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TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI - Son Dakika

TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:40

? 15 Temmuz'un 5'inci yılında ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, '2016 yılında toplam ihracatımız 149 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

? 15 Temmuz'un 5'inci yılında ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren TİM Başkanı İsmail Gülle, '2016 yılında toplam ihracatımız 149 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Pandemi öncesi 2019 yılını ise yüzde 21 artışla 180 milyar doların üzerinde tamamladık. İhracatımız 2016'dan bu yana pandemiye rağmen yüzde 33 arttı. Bu yıl da inşallah 200 milyar dolar seviyesini aşacağız' dedi.

İhracatını en çok artıran sektörlerin başında mücevher, makine, zeytin, zeytinyağı ve çimentonun geldiğini söyleyen Gülle, 'Son 5 yılda Rusya, Ukrayna, Azerbaycan ve ABD'de ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerde ilk sırada yer alıyor' diye konuştu.

15 Temmuz'un 5'inci yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın geldiği noktayı değerlendirerek, 5 yıl içinde öne çıkan sektörleri ve en çok ihracat yapılan ülkeleri açıkladı.

16 TEMMUZ'DA İHRACATÇI İŞİNİN BAŞINDAYDI

Türkiye'de ihracatın artması için önemli mücadeleler verildiğini, sahiplenildiğini söyleyen Gülle, '15 Temmuz Türkiye için bir daha yaşanmaması gereken bir gündü. Türk halkı günün sonunda iradesinin demokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhracat ailesi olarak bizler endişe dolu bir gece yaşadık ama sabahında herkes işinin başındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihracatımız 149 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllık ihracatımızı 2019'da 181 milyar dolara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları geçmekti. Pandemi başladı, ihracatımız 169 milyar dolara geriledi ki bu toparlanma ve az etkilenme açısından önemliydi' değerlendirmesinde bulundu.

İHRACATTA 2020 VE 2021 TARİHE NOT DÜŞÜLECEK

Hem ilk 6 ayda hem de 2020'nin ikinci yarısında görülen tabloya göre yıl sonunda ihracatın 200 milyar ve üzerinde gerçekleşeceğini öngördüğünü belirten Gülle, '2020 ve 2021 yılları tarihe not düşülecek. Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ihracat tarihi için son derece önemli bir yıllar olacak. Yurt dışında artan talebin devam edeceğini öngörüyoruz. İhracatın daha fazla ithalatı karşıladığı bir oranda daha büyük yatırım ve büyümeyle, hedeflenen rakamın üstüne çıkacağımızı görüyoruz. Eğer bu yıl 200 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirirsek, 2023 yılı ihracat hedefindeki rakamın çok üzerinde olacağız' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İHRACATTA DAHA BÜYÜK RAKAMLARA DOĞRU GİDİYOR

Ülkenin potansiyeline dikkat çeken Gülle, 'Bu dönemde tedarik zincirinin kopmaması ve dünyanın tek tedarik zincirli üretim merkezinden çıkıp da çoklu tedarik zincirine geçmesiyle Türkiye, daha büyük potansiyele sahip olacak. İhracatta daha büyük rakamlara doğru gideceğimizi görüyoruz' dedi.

5 YILDA İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN SEKTÖRLER

Son 5 yılda, sektörel bazda ihracatını en çok artıran sektörlere yönelik İsmail Gülle, 'Yüzde 55 artışla mücevher, yüzde 42'lik artışla makine, zeytin-zeytinyağı ve çimento, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 41'lik artışla gemi ve yat ve yüzde 39'luk artışla çelik sektörleri öne çıktı. Çelik sektörü pandemi öncesinde sorunlar yaşayan bir sektördü. Fakat pandemi sonrasında Türkiye şu anda mevcut kapasitesini sonuna kadar kullanarak üretim yapıyor. İlave yatırımlar da oluyor, sektörün ihracatı haziran ayında yüzde 100 artırmış durumda. Bu da bizi son derece sevindiriyor' diye konuştu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

En çok ihracat artışının olduğu ülkelerin başında Rusya'nın geldiğini söyleyen Gülle, '5 yılda yüzde 151 ile Rusya, yüzde 57 ile Ukrayna, yüzde 54 ile İsrail, yüzde 50 ile Azerbaycan ve yüzde 40 ile ABD'ye yapılan ihracatımız arttı. Amerika en çok ihracat yaptığımız dördüncü ülkeyken şu anda ikinci sıraya yükseldi. Yoğun talep devam ederse belki birinciliğe yükselecektir. Azerbaycan kardeş ülkemiz, ihracatta istikrarlı bir artış var. Ukrayna ile yapılan anlaşmalar ihracata olumlu yansıdı. Komşu ülkelere yoğun yapılan ihracat doğru pazar stratejisinin getirdiği sonuçtur. Amerika, olmamız ve büyümemiz gereken bir pazardır' ifadelerini kullandı.

TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI
TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI
TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI
TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI

15 Temmuz, İhracat, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM BAŞKANI GÜLLE: 15 TEMMUZ'DAN BU YANA İHRACAT YÜZDE 33 ARTTI - Son Dakika


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