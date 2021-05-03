TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi

03.05.2021 14:48

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dile getirdiği 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilişkin, "Biz 'O sene bu sene' diyorduk, artık daha net olarak söylüyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dile getirdiği 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilişkin, "Biz 'O sene bu sene' diyorduk, artık daha net olarak söylüyoruz. Biz 200 milyar dolarlık ihracat ve üzerini inşallah bu yıl gerçekleştireceğiz." dedi.

Türkiye nisanda ihracattaki güçlü performansını sürdürerek, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmış ve bu tutar tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçmişti. Sene başından bu yana yeni rekorlara imza atan ihracatçılar hedeflerini de yükseltti.

TİM Başkanı Gülle, AA muhabirine, ihracat artışı sürecini kesintisiz devam ettirmenin en büyük başarı olduğunu söyledi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle üretim ve ihracatın kesintisiz devam etmesi ve sağlanan desteklerin Türkiye'nin Haziran 2020'den sonra ciddi toparlanmasına imkan verdiğini vurgulayan Gülle, "2020 yılının nisan ayından bugüne hedefin üzerine çıktık. Biz 'O sene bu sene' diyorduk, artık daha net olarak söylüyoruz. Biz 200 milyar dolarlık ihracat ve üzerini inşallah bu yıl gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

İhracatçılar olarak bu süreçte beklentilerinin çoğunun karşılandığını dile getiren Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye dünyadaki tedarikteki değişimi çok iyi okudu. Bugünün konjonktürü Türkiye'yi son derece avantajlı çıkardı ve bugün Türkiye'de yılbaşından beri çok ciddi bir üretim kapasitesini kullanma, çok ciddi bir ihracat potansiyeli ve yatırım görüyoruz. Bütün bunlar tabii ki bizi son derece mutlu ediyor. 2021'de 200 milyar dolar ve onun sonrasında da önümüzdeki yıllarda 250 milyar dolar ve üzerindeki bir ihracata gidecek potansiyeli görüyoruz."

Gülle, Ticaret Bakanlığındaki görev değişimine ilişkin de Bakan Mehmet Muş'a hayırlı olsun dileklerini dile getirerek, "Bu bir bayrak yarışı. Bundan önceki Bakanımıza (Ruhsar Pekcan) verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Mehmet Muş Bakanımız ile birlikte bütün ihracat ailesiyle birlikte çizdiği vizyon çerçevesinde yoğunlaşarak ilerleyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

"Mayısta yeni ihracat rekoru" hedefi

Tam kapanma döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesintisiz bir şekilde üretime ve ihracata sahip çıkmasına teşekkür ettiklerini belirten Gülle, salgın döneminde üretim ve ihracatın devam ettiğini hatırlattı.

Gülle, üretim ve ihracatın sürdürülebilmesi için alınan kararların yerinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti: ?

"Fabrikalarımız, süreçten hiç etkilenmeden dün çalıştılar, yarın da çalışacaklar. Bunu inşallah mayıs sonunda da yeni bir ihracat rekoruyla taçlandırmak istiyoruz. Bunu ülkeler başaramadığı için tedarik zincirinde kopmalar ve ham madde temininde zorluklar ortaya çıkıyor ama bunu iyi yöneten ülkeler, Türkiye gibi, bugün burada hem kapasite doluluğunu hem de birkaç aylık önünde sipariş yoğunluğunu görebiliyor. Ham madde tedarikinde dönem dönem sıkıntı olsa da en azından gönderilebiliyor, konteyner de evet pahalı ama gönderilebiliyor. Netice itibarıyla bu rakamlar, gönderilen malların rakamları. Amacımız buradaki talebe karşılık vermek, arzı sağlamak ve arzı sağlarken de yan etkileri mümkün olduğu kadar kontrol etmek. O çerçevede de TİM olarak Türkiye Lojistik Portalı oluşturuyoruz. Burada ihracatçılarla lojistik hizmet sektöründeki acentelerle, nakliyat şirketlerini buluşturup buradan bir yapıyla hizmet sağlamak arzusundayız."

"Ürettiğimiz mal yüzde 60 değerlendi"

TİM Başkanı Gülle, salgın döneminde navlun fiyatlarındaki artışa dikkati çekerek, ham maddeye talebin arttığını, lojistikte de yoğunluğun yükseldiğini vurguladı. Fiyatların beklentilerin çok üstünde yükseldiğini belirten Gülle, bunun normalleşmesini ve belli bir dengeye gelmesini beklediklerini anlattı.

Bugün ihracatta değer bazında yüzde 109 artış açıkladıklarını anımsatan Gülle, "Türkiye bu ay ihracatını tonaj olarak da yüzde 43 artırdı yani bizim ürettiğimiz mal yüzde 60 oranında değerlenmiş. Bu da bizi daha memnun ediyor, hem ürünlerimizin değeri hem de katma değerli ürün bazında da sattığımız mallar ayrıca artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Gülle, sağlıklı bir kur sisteminin ihracatın vazgeçilmezi olduğunu vurgulayarak, "Şu ana kadar hükümetimizin, Merkez Bankamızın uygulamış olduğu kararlar çerçevesinde kurun bir istikrar seviyesinde giderek belli bir seviyede tutulması ve piyasa tarafından belirlenmesi de doğru. Bu ihracatçılara kaybettirmedi ve ihracat hedefine katkı sağlıyor." dedi.

TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi
TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi
TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi
TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Muş, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle 200 milyar dolarlık yeni ihracat hedefini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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