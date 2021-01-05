TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021'de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."
05.01.2021 12:51
TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı.
TİM Başkanı Gülle: "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021'de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek."
İhracat, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › TİM Başkanı Gülle: '2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3,57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021'de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek.' - Son Dakika Ekonomi
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