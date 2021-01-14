Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.