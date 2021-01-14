Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
14.01.2021 12:01
Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.
Bakan Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısında konuştu
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare toplantısına katıldı.
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