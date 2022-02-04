TİM Başkanı İsmail Gülle - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dış satımda 2023 yılı hedeflerinin 300 milyar dolar olduğunu söyledi.

TİM tarafından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katılımıyla "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Doğru Jeopolitik Sınamalar ve Fırsatlar" başlıklı konferans düzenlendi.

Gülle, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, tarih boyunca ticaretin, siyasetin, kültürün ve jeopolitik güç mücadelelerinin merkezinde olduğunu, eşsiz bir coğrafi konuma sahip bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu sebeple her zaman jeopolitik sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Gülle, "Ülkemiz, güçlü ve akılcı dış politika yönetimiyle, birçok unsurun, aktörün ve dengenin olduğu bir bölgede kendi milli menfaatlerini korumuş ve bu sınamalardan fırsatlar çıkarabilmeyi başarmıştır." dedi.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ihracat ailesini yol ve kader arkadaşı olarak gördüğünü dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu, bizler için çok büyük bir gurur. Cumhurbaşkanımız gittiği her coğrafyada ihracatçılarımızın önünü açacak, o bölgeyle ticaretimizi geliştirecek görüşmeler yapıyor ve anlaşmalar imzalıyor. Bu atılımlar neticesinde Türkiye, dünyada en fazla dış misyona sahip beşinci ülke konumuna yükseldi."

Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapılan siyasi hamlelerin açtığı kapılardan ilk girenler hep ihracatçılar ve yatırımcılar oldu. Büyükelçilik açılan ülkelere ihracatın yüzde 30 civarında artış kaydettiği gözlemleniyor. Afrika açılımı sayesinde kıtaya ihracatımız son 20 yılda 14 katına çıktı. İnşallah Afrika ile ticaret hacmimizi yakın bir zamanda 75 milyar dolara taşıyacağız." diye konuştu.

113 ülkeye ihracatta rekor kırıldı

Gülle, Türkiye'nin jeopolitik konumu sayesinde Kovid-19 salgını döneminde küresel tedarik zincirlerindeki kırılmayı değerlendirdiklerini belirterek, "Ülkemizin dış politikası ticaretin önünü açtı, ihracatımız dış politikamızı güçlendirdi. Bu sayede, geçtiğimiz yıl ihracatımıza artı 25 milyar dolar değer kattık. Pandemi öncesi zirve yılımız olan 2019'a kıyasla ihracatımız ABD'ye yüzde 64, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde 52, İsrail'e yüzde 42, Rusya'ya yüzde 39, Ukrayna'ya yüzde 35, Çin'e yüzde 34 arttı. Geçtiğimiz yıl 113 ülkeye ihracat rekoru kırmayı başardık." diye konuştu.

Hükümetin ihracatçıların önünü açacak anlaşmalara imza atmaya 2022 yılında da devam ettiğini söyleyen Gülle, şunları kaydetti:

"Dün imzalanan Türkiye-Ukrayna serbest ticaret anlaşmasıyla ikili ticaretimizde inşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. İhracat yapmayan tek bir il kalmadı. Göreve geldiğimizde 65 bin olan ihracatçı sayımız sadece 3,5 yılda 100 bini aştı. Hükümetimiz ihracatın yolunu açtı, ihracat ailemiz ise 20 sektörde rekorlar kırarak ihracatımızı yeni bir lige taşıdı."

Hedef 300 milyar dolar ihracat

Gülle, "Sayın Cumhurbaşkanımız ihracatçılara 250 milyar dolar hedefi koydu. İhracatımızı her ay 2,1 milyar dolar artırdığımız zaman bu hedefimize ulaşacağız. Ocak ayında yüzde 17'lik artışla bu hedefi gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bundan sonraki aylarda da ihracatçılarımızın gayretleri ve çabalarıyla bu hedefe ulaşacağız. 2023'e giden yolda bu hedefi tutturmanın büyük bir önemi var. 100. yıldaki hedefimiz inşallah 300 milyar dolarlık hedeflere gitmek." ifadelerini kullandı.