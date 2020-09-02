TİM Başkanı Gülle: "8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı"

TİM Başkanı Gülle: "8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı" Hazır giyim ihracatta otomotivi geçti Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı Gülle: "8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı"

Hazır giyim ihracatta otomotivi geçti

İSTANBUL - Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar oldu. 8 sektör tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşırken, 85 ülkeye ihracat 516 milyon dolar arttı. Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı tam 14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat ağustosta geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre yüzde 5,7 kayıpla 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Küresel ticarette son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, " Farklı değişkenlerin küresel ticareti etkilediği bir dönemdeyiz. Uluslararası kuruluşlar, 2020 yılında 2.Dünya Savaşı sonrası en büyük daralmanın yaşanacağı beklentisini hala korumaktalar. Öyle ki, Dünya Ticaret Örgütü küresel mal ticaretinin yılın ikinci çeyreğinde rekor düzeyde düştüğünü açıkladı. Küresel ticaretin nabzını ölçen mal ticaret barometresi 84,5 puana kadar geriledi. Ağustos ayında, Covid-19 salgını hız kesmeden yayılmaya devam etti. Geride bıraktığımız ay dünyadaki toplam resmi vaka sayısı, 25,5 milyonu geçti. Sadece son bir ayda bu sayı yüzde elliye yakın artış kaydetti. Pazarlarımızda vaka sayılarının artışıyla ortaya çıkan bu belirsizlik ihracatımızda dalgalanmaların yaşanmasına neden olmaktadır" dedi.

"Dünyaya örnek olduk"

Yeni normalde uluslararası ticarette bu ve benzeri daralmalarını yaşanabileceğini yaptıkları projeksiyonlarda öngördüklerini söyleyen Gülle, "İhracatçılarımız, bu zorlu şartlarda dahi, geçen yılın Ağustos ayına oldukça yakın bir seviyede ihracat gerçekleştirdiler. Normalleşmeyle gelen son üç aydaki ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu gösteriyor. İhracat ailemizin her bir ferdini bu dönemde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı yürekten kutluyorum. Büyük bir vizyonla ortaya konan; 'Temassız İhracat', 'Alternatif Lojistik Güzergahları ve Taşıma Yöntemleriyle Ulaşım Projeleri' tüm dünyaya örnek oldu. Rüzgarı arkamıza aldığımız bu üç aylık periyottaki başarılarda hükümetimizin pandemi sürecinde gerçekleştirdiği çalışmaların payı çok büyük. Türk ihracatının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak; Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ticaret Bakanımıza, ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, ortaya konan tüm bu önemli projeler ve çalışmalar için teşekkürlerimizi arz ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İhracatımız çoğu ülkeye göre olumlu seyrediyor"

Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk iki çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme rakamına ulaştığını söyleyen Gülle, "2020'nin ilk çeyreğinde ülkemiz, yüzde 4,5'luk büyüme oranıyla gerek OECD ülkeleri gerekse G-20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Pandeminin etkisini giderek artırdığı ikinci çeyrek verileri de Türkiye'nin pek çok ülkeye göre olumlu performans sergilediğini gösteriyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde; ABD yüzde 31,7, Birleşik Krallık yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,2, Fransa yüzde 19,2, Avrupa Birliği ülkeleri ise ekonomisinde ortalamada yüzde 14,1 daralma kaydetti. Aynı dönemde ülkemiz ekonomisi, beklentilerin üzerinde performans göstererek yüzde 9,9 küçülmeyle karşı karşıya kaldı. Tüm bu veriler, ülkemizin üretime ve ihracata dayalı büyüme modelindeki başarısını gözler önüne seriyor. Küresel ticaret penceresinden bakıldığında ise, ülkemizin ihracatının çoğu ülkeye göre olumlu bir seyir izlediği görülüyor. Yılın ilk yedi aylık döneminde ülkelerin ihracatını incelediğimizde; Norveç'in ihracatının yüzde 24, Hindistan'ın ihracatının yüzde 22, Japonya'nın ihracatının ise yüzde 16 düştüğünü görüyoruz. Dalga dalga tüm dünyayı saran pandemi fırtınasından, adım adım güçlenerek çıkıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, Gelecek parlak, Gelecek ihracat! Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir" şeklinde sözlerine devam etti.

"Kadın ihracatçılara özel ilk sanal ticaret heyeti 21 Eylül'de"

Pandemi döneminde TİM bünyesinde yapılan çalışmaları anlatan Gülle, "2020 yılı, pandeminin etkisiyle işlerimizi sanal mecralara taşıdığımız bir yıl oldu. Yeni normale oldukça hızlı bir şekilde adapte olduk. Bakanlığımızın koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz Sanal Ticaret heyetlerinde 8 ülkede başarıyla tamamladık. İhracatçılarımızdan gelen talepler doğrultusunda önümüzdeki dönemde sanal ticaret heyetlerimizin sayısını daha da artıracağız. Ticaret bakanlığımız koordinasyonuyla gerçekleştirdiğimiz sanal ticaret heyetlerine bu ay da yine yenilerini ekledik. Birçok sektör temsilcisinin katılımıyla ihracatçılar, Almanya ve Kolombiya & Meksika pazarlarında yeni işbirliklerine imza attılar. Sanal Ticaret Heyetlerimiz bu ülkelere sınırlı kalmayacak olup TİM olarak, ihracat ailesinin 95 bin üyesi ile hedef pazarlarda 'Yeni Nesil Ticaret Diplomasisi' faaliyetlerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz. Kadın Konseyimizin katılımlarıyla, TİM olarak bir ilke daha imza atacağız. 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında kadın ihracatçılarımıza yönelik ilk sanal ticaret heyeti olan ve tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya, Meksika Sanal Genel Ticaret Heyetini gerçekleştireceğiz. Bu heyetle, kadın ihracatçı sayımızı daha da artırmak ve ihracat hacimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"8 sektör tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı"

Ağustos ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, "Yaş Meyve Sebze, Hububat ve Meyve Sebze Mamülleri sektörleri pandemiye rağmen tarihlerinin en iyi 8 aylık performansını gösterdiler. 2019 yılının aynı dönemine göre; Yaş Meyve Sebze sektörü yüzde 23,8 artışla 1,5 milyar dolarlık, Hububat sektörü yüzde 7,8 artışla 4,6 milyar dolarlık ve Meyve Sebze Mamulleri sektörü ise yüzde 5,3 artışla 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Halı, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Meyve Sebze Mamulleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Savunma ve Havacılık Sanayii, Süs Bitkileri ve Mamulleri ile Yaş Meyve ve Sebze sektörleri tarihlerinin en yüksek ağustos ayı ihracat rakamlarına ulaştı" diye sözlerini tamamladı.

85 ülkeye ihracat 516 milyon dolar arttı

Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen ağustos ayında 85 ülkeye ihracatını 516 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 85 ülkenin 51'inde artış yüzde 10'un, 22'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre 64,2 milyon dolar ihracat artışıyla ABD, 59,3 milyon dolar ihracat artışıyla Belçika ve 35,7 milyon dolar ihracat artışıyla İsrail dikkat çekti.

Solunum cihazları ihracatı yüzde 4097 arttı

Covid-19 ürünleri ihracatı, ağustos ayında da hız kesmedi. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; Solunum Cihazları yüzde 4097, Maske ve Önlük yüzde 641, Tanı Kitleri yüzde 178, Dezenfektan ihracatı ise yüzde 47 artış gösterdi. Toplam Tıbbi Ürün ihracatı ise yüzde 312 artışla 76 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz aylık döneminde ise toplam tıbbı ürün ihracatı 530 milyon dolara ulaşırken;2019 yılının ilk sekiz ayına göre, yüzde 208 artış sergiledi.

Ağustos'ta 1.307 firma ihracat ailesine katıldı

Ağustos ayında ihracat ailesine 1.307 firma katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalar ağustos ayında 110 milyon 19 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ağustos ayı içerisinde toplam 37.475 firmamız ihracat gerçekleştirdi.

Hazırgiyim sektörü liderliği kaptı

Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile Hazırgiyim sektörü olurken, 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile Otomotiv sektörü ikinci, 1 milyar 375 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler üçüncü oldu. Ağustos ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 39,3 artışla 92,8 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamülleri, yüzde 36,1 artışla 71,3 milyon dolara ulaşan Tütün, yüzde 18,6 artışla 130,2 milyon dolara ulaşan Yaş Meyve Sebze sektörleri oldu.

14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirdi

Ağustos ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 207 ülkede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1 milyar 210 milyon dolar ile Almanya, 989,2 milyon dolar ile İngiltere ve 739,6 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 50 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,3'e yükseldi. Aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hollanda'nın da yer aldığı tam 14 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 5,15 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,3 seviyesine düştü.

En dikkat çekici artış Kastamonu'da görüldü

İllerin ihracatına bakıldığında; ağustos ayında 51 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 milyar 158 milyon dolarla İstanbul, 863 milyon dolarla Bursa ve 778 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 514 artışla 21 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 132 artışla 12 milyon dolara ulaşan Adıyaman ve yüzde 73 artışla 21 milyon dolar ihracat yapan Ordu'da yaşandı. Mardin'de Makine sektörü ihracatını 14 kat artırırken, Şırnak'ta Yaş Meyve Sebze sektörünün ihracatını yüzde 270, Konya'da Savunma ve Havacılık sektörünün ihracatını yüzde 263 artırdığı görüldü.

171 ülkeye TL ile ihracat yapıldı

Ay boyunca 171 ülkeye toplam 3 milyar 703 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6.114 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Paritenin olumlu etkisi 331,8 milyon dolar oldu

Miktar bazında ihracat ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 11,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, ağustos ayında Euro Dolar paritesinin pozitif etkisi 331 milyon 848 bin dolar oldu.

TİM Başkanı Gülle: 8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: '8 sektör, tarihinin en yüksek Ağustos ayı ihracatına ulaştı' - Son Dakika Ekonomi

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