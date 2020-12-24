TİM Başkanı Gülle, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gülle, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Gülle, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" ve spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.