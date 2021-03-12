TİM Başkanı Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, ihracat ailesi olarak hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ihracata ve alın teri döken ihracatçıya desteklerinin, önceden olduğu gibi bundan sonra da durmaksızın devam etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün, 'Made in Türkiye' markası dünyanın dört bir yanında beğeniyle anılıyorsa, bunda Cumhurbaşkanımızın katkıları çok büyük." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleneksel ürünler üreten ve ihraç eden diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"2020 yılını hedefimizin üzerinde 169,5 milyar dolarla kapattık. Pandemiye rağmen yakalanan bu başarı, 2021 yılının başında da hamdolsun devam ediyor. Ocak ve şubat aylarında, aylık ihracat rekorunu kırdık. Şubat ayında gerçekleştirilen 16 milyar 12 milyon dolarlık ihracat, bu seneye dair beklentilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu. Bu seneki hedefimiz olan 184 milyon doları geçeceğimize inancımız tam ve artık görüyoruz ki 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil.

Tüm bu başarılarda, ihracatçı ailemizin pandemi şartlarına hızlı adaptasyonu büyük rol oynadı. Pandemi sürecinin başından beri, hem yurt içi tedariki aksatmamak hem de ihracatı sürdürebilmek adına fabrikalarımızı kapatmadan, hep birlikte seferber olduk ve üretime aralıksız devam ettik. Bugün, o dönem gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın meyvelerini topluyoruz."

"Reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz"

TİM Başkanı Gülle, küresel ticaretin azaldığı ve dünya ekonomisinin küçüldüğü bir yılda, rekor ihracat başarısına imza atan ihracat ailesinin, üretim ve tedarikçi gücünü göstererek güven tazelediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda, 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumda olan, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi ihracatla yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz. 2021 yılında da dünyanın her köşesine bayrağımızı taşıyacağız. 200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumlarımızın çabalarına, pandemi sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğiz."