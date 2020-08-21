TİM Başkanı Gülle'den doğalgaz keşfine ilişkin değerlendirme
TİM Başkanı İsmail Gülle, Karadeniz'de doğalgaz keşfedilmesine ilişkin "Yeni keşiflerle birlikte inşallah ihracatını gerçekleştirmek bize nasip olur" yorumunda bulundu.
TİM Başkanı İsmail Gülle, Karadeniz'de doğalgaz keşfedilmesine ilişkin "Yeni keşiflerle birlikte inşallah ihracatını gerçekleştirmek bize nasip olur" yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğini açıkladı. İş dünyası tarihi gelişmeyle ilgili değerlendirme mesajları paylaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük atılımlar gerçekleştiren ülkemiz, tarihinin en büyük doğalgaz rezervini keşfetti. Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde ilk kuyuda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı. Yeni keşiflerle birlikte inşallah ihracatını gerçekleştirmek bize nasip olur. Bundan önce de olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Türkiye'mizin gücüne güç katacak bu yeni dönem ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 19:24
Kaynak: İHA
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