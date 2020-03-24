TİM Başkanı Gülle'den KDV beyannameleri hakkında açıklama - Son Dakika
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TİM Başkanı Gülle'den KDV beyannameleri hakkında açıklama

7 saat önce

TİM Başkanı Gülle, "Muntasar ve KDV beyannamelerine ilişkin karar ile, sektörlerimizi 1,9 milyon mükellefi 'mücbir sebep' kapsamına almasını memnuniyetle karşıladık" dedi.

TİM Başkanı Gülle'den KDV beyannameleri hakkında açıklama, System.String[]

TİM Başkanı Gülle, "Muntasar ve KDV beyannamelerine ilişkin karar ile, sektörlerimizi 1,9 milyon mükellefi 'mücbir sebep' kapsamına almasını memnuniyetle karşıladık" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz" dedi.


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Gülle açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi ile küresel salgının dünya ekonomisinde sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik alınan tedbirler ihracatçılarımızı memnun etmiştir.


Parasal ve mali tedbirlerle oluşturulan 100 milyar TL'lik paketin ilerleyen günlerde ikincil ve üçüncül aşamaları ile ihracatçılarımızın bütününün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlarla devam ettiğini hep birlikte gözlemliyoruz.


Açıklanan paketin ardından Eximbank'ın öncülük ettiği, kamu bankalarının başlattığı ve ardından özel bankaların da katıldığı tüm kredi taksit ve ödemelerinde esneklik sağlanacaklarına dair açıklamaları iş dünyamız için ayrıca moral olmuştur.


Bilhassa, Irak ve İran sınır kapılarında devreye alınan temassız ihracatın Kapıkule'de de uygulanması konusunda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte çalışmalar devam etmektedir. Alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntünün süreceğini düşünüyoruz.


Bugün de Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın, ihracat ailemizin çağrısını duyarak almış olduğu muntasar ve KDV beyannamelerine ilişkin karar ile, sektörlerimizi 1,9 milyon mükellefi 'mücbir sebep' kapsamına almasını memnuniyetle karşıladık. Bu noktada, tüm bu süreci proaktif bir şekilde yürüttüğümüz Bakanlarımız Berat Albayrak ve Ruhsar Pekcan'a TİM Ailesi olarak bir kez daha şükranlarımızı ifade ediyoruz." - İSTANBUL

Berat Albayrak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:34 Kaynak: İHA

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