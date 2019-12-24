TİM Başkanı Gülle'den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle'den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirme - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle'den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirme

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme imkanı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak" dedi.

TİM Başkanı Gülle'den yeşil pasaport hakkı süre uzatımıyla ilgili değerlendirme, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme imkanı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak" dedi.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş adamlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkartıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelerde daha hızlı erişebilme imkanı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak" dedi.


Resmi Gazete'nin bugün "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığıyla yayımlanan 30988 sayılı kararıyla, ihracatçılara verilen yeşil pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı. Madde 12 olarak geçen kanun, "15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan "iki" ibaresi "dört" şeklinde değiştirilmiştir" şeklinde açıklandı.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Küresel ticaretin yüzde 75'ine hakim olan ülkelere ihracatçımızın kolayca erişebilmesini sağlamak adına, yeşil pasaport süresi de 4 yıla uzatıldı. İhracatçılarımız artık bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma imkanı bulacak" dedi.


Kısa bir süre önce, ihracatçılar için yeşil pasaport alma limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini de hatırlatan İsmail Gülle, "Pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki talebimizi de kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimize, ve Gazi Meclisimize İhracat Ailemiz adına şükranlarımızı sunarız. Her zaman üzerinde durduğumuz gibi ihracatçılarımızın iş yaptıkları pazarlara hızlı ulaşması ve rahat hareket etmeleri, mobilite kazanmaları çok önemli. Vize işlemlerindeki zaman kaybı azalacak ve ihracatçının hızlı hareket etmesini sağlanacak. Kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020'ye büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek. İhracat Ailemize hayırlı olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:19 Kaynak: İHA
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