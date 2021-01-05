TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak."

TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak.

TİM Başkanı Gülle: "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak."

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › TİM Başkanı Gülle: 'Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak.' - Son Dakika Ekonomi

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