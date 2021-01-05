TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini...
05.01.2021 12:47
TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız."
TİM Başkanı Gülle: "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız."
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
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