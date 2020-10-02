TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız"

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız" Eylül ayı ihracat rakamı yüzde 4.8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı Gülle: "Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız"

İSTANBUL - Eylül ayı ihracat rakamı yüzde 4.8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu sene en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının mutluluğunu yaşıyoruz. Ekim ayında da çok önemli koşullar olmazsa yeni bir rekor açıklamak arzusundayız" dedi.

Eylül ayı ihracat rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantı ile açıkladı. İhracat rakamları bir önceki yılın Eylül ayına göre yüzde 4.8 artarak 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Bu rakam ile birlikte Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Ülke olarak çok önemli dönemi bitirip normalleşme dönemi rakamı üzerine çıkıldığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Bu ay ihracatımızın ithalatı karşılaması yüzde 91'e çıktı. Yıl bazında da yüzde 86 seviyesinde. Bu da bizim çok önemli bir değerimiz. Bu ay yeni ihracat ailemize 1676 yeni firmamız katıldı. Bu ayki ihracatımızı 41 binin üzerindeki bin firmamız ile gerçekleştirdik" dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının mutluluğunu yaşıyoruz"

Heyecanla beklenen Eylül ayı ihracat rakamlarının çifte rekora sahne olduğunu belirten İsmail Gülle, "Bu sene en yüksek ihracat rakamına ulaşırken, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamının mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli dönemi bitirip normalleşme dönemi rakamı üzerine çıktığımızı görüyoruz. Sene sonuna kadar da bu başarılı çıkışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bunu gerek piyasalardaki bilgilerimiz gerekse firmalardan aldığımız bilgiler doğrultusun devam edeceğini öngörüyoruz. Bu ay ihracatımızın ithalatı karşılaması yüzde 91'e çıktı. Yıl bazında da yüzde 86 seviyesinde. Buda bizim çok önemli bir değerimiz. Bu ay yeni ihracat ailemize 1676 yeni firmamız katıldı. Bu ayki ihracatımızı 41 binin üzerindeki bin firmamız ile gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Ekim ayında çok önemli koşullar olmazsa yeni bir rekor açıklamak arzusundayız"

Eylül ayı en yüksek ihracat yapan illerin sırasının değişmediğini belirten Gülle, "İlk beş de İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Gaziantep oldu. Burada Kastamonu, Şırnak ve Rize'nin de büyük artış gösterdiğini görüyoruz. Bu ay ihracat gerçekleştiğimiz ilk on ülkenin yüzde 43'ünü gerçekleştirdiğini, ilk yirmi ülkenin de yüzde 66 ihracatımızı kapsadığını görüyoruz. Avrupa birliğine olan ihracatımızda da kısmi bir artış var bu da yüzde 43,5 seviyelerinde. Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 4'lük bir düşüş mevcut. Diğer ülkelerin hepsinde artış olduğunu söyleyebiliriz. Ekim ayında da çok önemli koşullar olmazsa yeni bir rekor açıklamak arzusundayız" ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız
TİM Başkanı Gülle: Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız

Cumhuriyet, İhracat, Eylül, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Ekim ayında da yeni bir rekor açıklamak arzusundayız' - Son Dakika Ekonomi

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