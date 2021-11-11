Üye Girişi
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ - Son Dakika

TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

11.11.2021 15:50

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin sene sonu ihracat hedefini neredeyse 2 ay öncesinden tutturduğunu, 2023 hedefini de gelecek yıl kıracağını belirterek, Bizim hep söylediğimiz bir gerçek, bir sloganımız var; 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye'.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin sene sonu ihracat hedefini neredeyse 2 ay öncesinden tutturduğunu, 2023 hedefini de gelecek yıl kıracağını belirterek, Bizim hep söylediğimiz bir gerçek, bir sloganımız var; 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye'. Geçen ay yüzde 93'e geldi ihracatın, ithalatı karşılaması. Bağımsızlığını almamızın 100'üncü yılında bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını da dış ticaret fazlası verdiğimiz zaman gerçekleştireceğiz, bununla taçlandıracağız dedi.

Kentte 8'inci Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarı'nın kapıları törenle açıldı. 28'i yabancı olmak üzere toplam 108 firmanın katılımıyla Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışı konuşmasını, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Şahin Balcıoğlu yaptı. Programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, 2021'in ilk 10 aylık döneminde Türkiye'nin toplam ihracatının 181,8 milyar dolara çıktığını, bu rakamın 2019 yılının ihracatının da üstünde olduğunu söyledi. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı'nın hem Türk sanayicisinin hem de Türk makine sektörünün nasıl geliştiğini görmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydeden Turagay, Türkiye'mizin potansiyelini hepimiz biliyoruz. Bu potansiyeli daha da yukarı taşımamız lazım. İhracatçılarımız, sanayicilerimiz sabah akşam çalışıyor. Türkiye'mizin istikrarı ve geldiği nokta ortada. İki tane rakam vereceğim. Büyüme oranı 2'nci çeyrek yüzde 21,7 geldi. İngiltere'den sonra OECD ülkeleri içerisinde en yüksek hızla büyüyen ülke biziz. Bu seneyi inşallah yüzde 9'lar civarında kapatacağız. 211 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var. Bunun da üzerine geçeceğiz göreceksiniz diye konuştu.

'2023 HEDEFİMİZİ BELKİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL KIRACAĞIZ'

TİM Başkanı Gülle ise pandeminin dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olduğunu, unutamayacakları 2020 ve 2021 yılını yaşadıklarını söyledi. 2021'in aylık bazda 20 milyar doları, yıllık bazda 200 milyar doları yakaladıkları yıl olduğunu belirten Gülle, şöyle konuştu

2021'i asla unutmayacağız. İçerisinde pek çok başarıların, hikayelerin olduğu bir yıl. Dünyada tedarik zinciri koptu, ama Allah'a şükür biz koparmadık. Biz bunu koparmadığımız için dünya bu süreci iyi yönetemediği için bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce navlun daha sonra ham madde bugün de enerjide yaşadığımız kriz, dünyada artık yeni maliyetlemenin, yeni üretim merkezlerinin ve yeni bir tedarik zincirinin kurulacağını söylüyor. Türkiye, bunlardan bir tanesi ve biz, Allah'a çok şükür ki bunu iyi debelendirdik ve bugün ülkemiz için cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için konulan hedefleri birer birer tutturarak gidiyoruz. Sene sonu hedefimizi neredeyse 2 ay öncesinden tutturduk ve üstüne koyarak gidiyoruz. 2023 hedefimizi belki önümüzdeki yıl kıracağız, 2023 için yeni bir hedef peşine koşacağız. Hedefimiz, 300 milyar dolar. ilk etapta bunu yakalamak. Bunu biliyoruz ve çok eminiz ki bu rakama ulaşacağız. Bizim hep söylediğimiz bir gerçek, bir sloganımız var; 'Dış ticaret fazlası veren Türkiye'. Geçen ay yüzde 93'e geldi ihracatın ithalatı karşılaması. İnşallah bunu sene ya da önümüzdeki sene bu ihracat artışımızı devam ettirerek dengelemek, daha sonra da fazlasını vermek. Bağımsızlığını almamızın 100'üncü yılında bu ülkenin ekonomik bağımsızlığını da dış ticaret fazlası verdiğimiz zaman gerçekleştireceğiz, bununla taçlandıracağız.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Celalettin Güvenç de pandemi döneminde hükümetin Merkez Bankası'nın tüm imkanlarını sanayiciye seferber ettiğini, bu nedenle de emekçinin yanında değil zenginin yanında yer aldıkları yönünde haksız eleştirilere maruz kaldıklarını kaydetti. Güvenç, Pandemi başladığında eğer bu hükümet sanayiciye Merkez Bankası'nın tüm imkanlarını seferber ederek destek olmasaydı bugün acaba ihracat rekorlarını mı konuşacaktık, yoksa başka bir şey mi konuşacaktık 'Emekçiyi desteklemiyorsunuz, sanayiciyi, zengini destekliyorsunuz' eleştirilerine kulak asmadan cesaretle iradeyle destekledik ve bugün hamdolsun ihracat rekorunu konuşuyoruz. Biz biliyorduk ki o fabrikalar ayakta kalırsa ülke büyüyecek, emekçi ekmeğini yemeye devam edecek. Biz dolayısıyla sanayiciye değil emekçiye destek vermiş olacaktık. Bu bir ferasettir, bu bir bilinçtir. O bilincin sonucunu alıyoruz. Eğer o destek verilmeseydi bugün belki de böyle bir şey yapma yerine valiliğin önünde 'İşsiziz' diye miting yapan binlerle karşı karşıya olacaktık. Allah'a şükür iyi yoldayız dedi.

Açılışın ardından davetliler, stantları gezdi. Fuar, 13 Kasım'a kadar açık kalacak.

TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ
TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Togo Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Başkan Ali Koç, Mesut Özil'i açık açık ikaz etti: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım 16:24 Son Dakika: Başkan Ali Koç, Mesut Özil'i açık açık ikaz etti: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı 16:22 Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar 16:14 Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar
Aldığı 5 bilete 500 bin liralık büyük ikramiye çıktı 16:06 Aldığı 5 bilete 500 bin liralık büyük ikramiye çıktı İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz Camdaki Kız, Misafir, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanları 15:24 Camdaki Kız, Misafir, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanları
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi 15:08 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz 14:26 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz

Son Dakika Haberleri
16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:22 Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:10 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim
16:05 Aldığı 5 bilete 500 bin liralık büyük ikramiye çıktı
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
15:37 Malatya'da çöken binada çalışan işçilerden ürperten iddia: Binanın çürük olduğunu söyledik
15:24 Camdaki Kız, Misafir, Üç Kuruş dizisi yeni bölüm fragmanları
Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı         
16:25
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız         
16:14
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama         
16:03
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü         
15:18
"İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı         
15:03
Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu         
14:19
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 16:33:18. #1.13#
SON DAKİKA: TİM BAŞKANI GÜLLE EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI, DIŞ TİCARET FAZLASI VEREREK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement