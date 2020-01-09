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TİM Başkanı Gülle: "Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık...
10 dakika önce
TİM Başkanı Gülle: "Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:46 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı."
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