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TİM Başkanı Gülle: "Geçen yıl 17 bin 544 firmamız ihracata merhaba dedi ve 4,5 milyar dolarlık...
6 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:38 Kaynak: AA
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.
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