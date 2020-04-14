TİM Başkanı Gülle: "Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık' - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık"

7 saat önce

TİM Başkanı Gülle: "Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

TİM Başkanı Gülle: "Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık"

İSTANBUL - TİM Başkanı İsmail Gülle, "Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görüldüğü tarihlerde günde 1 milyon maske ve 100 bin litre dezenfektan üretimi için seferberlik başlatan TİM, bantları hızlandırdı. Maske seferberliğine günlük 1 milyon hedefi ile başlayan TİM, 15 milyon üretimi aştı. Birlik başkanlarımızla birlikte bugüne kadar ihracatımız için ürettiklerini ve bugünden sonrada sağlık için ürettiklerini söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Türkiye sathındaki bütün birlikleriyle beraber günde 1 milyon adet maske üretimi sözüyle seferberlik başlattıklarını vurgulayarak, "Aradan geçen 20 günlük süre içinde ihtiyaçların büyümesinden dolayı, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın maske ihtiyacını gidermek adına çalışmalarımızı genişleterek günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık" dedi.

Bundan sonraki süreçte ihracatçılar olarak; hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil birlikleriyle birlikte Türkiye'nin ihracatını her şart altında gidermeye hazır olduklarına dikkat çeken Gülle, "Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon üretim gücünün ülkemizin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak kapasitede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün ulaştığımız kapasite gelecekte ulaşabilecek her türlü ihtiyacı karşılayacak güce ve altyapıya sahibiz. Her geçen gün bakanlığımızın ihtiyaçları çerçevesinde daha fazla katarak bu kapasitemizi büyütüyoruz. Türkiye bugün ayda 1,5 milyar adet üretim yapacak kapasiteye gelmiştir. Türkiye'nin üretim gücü tedariki ile birlikte ayda 1,5 milyar adete gitmektedir. Bu Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak güçte ve sayıdadır" ifadelerini kullandı.

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu seferberlikle her vatandaşa maske temini sağlayacak güçte olduklarına vurgu yaparak, hiçbir vatandaşın maskesiz kalmayacağını kaydetti.

"40 talebimiz jet hızıyla karşılık buldu"

Ekonomik İstikrar Kalkanı'nın üretim ve ihracatın kesintisiz olarak devam etmesi noktasında çok önemli bir destek mekanizması olduğunu kaydeden Gülle, "Bu süreçte, genel ve sektörel mahiyette 67 öneri ilgili makamlarımız ile paylaşıldı; yapılan düzenlemelerle bunlardan 40'ı karşılık bulmuş oldu. Bu bağlamda, yürütülen şeffaf ve akılcı politikalar dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ilgili Bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza gösterdikleri yoğun gayretleri için teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi.

TİM, çözüm getirilen 40 talebi şöyle sıraladı:

Eximbank kredilerinin limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin uzatılması;

Eximbank taahhüt kapatma ve reeskont kredilerinde iyileştirme yapılması;

Eximbank ihracat sigortası limitlerinin güncellenmesi ve artırılması;

İhracatçıların oluşan ilave stoklarının desteklenmesi;

Gümrük kapılarında sonuçlandırılan bazı işlemlerde ek süre verilmesi;

Bankalar aracılığı ile kullanılan Eximbank kaynaklı ihracat hazırlık kredilerinin ertelenmesi;

Sınır kapılarında giriş çıkışlarındaki tedbirlerin, dış ticaret taşımalarını en az etkileyecek şekilde düzenlenmesi;

Devlet Yardımları işlemlerinin yürütülmesi için 01.04.2020 tarihi itibariyle faaliyete geçmesi planlanan Destek Yönetim Sistemi (DYS)'nin devreye alınma tarihinin 6 ay ertelenmesi;

DİR kapsamında ihracat taahhütleri süre uzatımı;

Bazı gümrük rejimlerinde gümrük idarelerince verilen sürelerin uzatılması;

Arabuluculuk ve Uzlaştırma Kurumlarında yaşanabilecek aksaklıklar konusunda düzenleme yapılması;

Devlet Yardımlarından faydalanan firmalarımızın ilgili Ülke Ticaret Müşavirliklerinden onaylı evrakları ibraz etmelerinde yaşanan sorunların giderilmesi;

İtiraz süresi kaçırılan Ek Tahakkuk ve Ceza kararlarının kaldırılması;

Sonradan ibraz edilecek menşe şahadetnamelerinde ibraz süresinin durdurulması;

Bazı gümrük rejimlerinde gümrük idarelerine gidilmeden elektronik ortamda yapılması;

SGK, KDV, Muhtasar ödemelerinin ertelenmesi; ihracatçıların oluşan ilave stoklarının maliyetinin desteklenmesi;

Ödemelerde temerrüt durumunda sicillerde mücbir sebep notu düşülmesi;

Kredi Garanti Fonu'nun sağlayacağı limitlerin, Eximbank ve diğer bankalar tarafından ihracatçının limit ve kredi ihtiyaçları için kullanılabilmesi;

Faizlerin indirilmesi;

Üretime etki eden kredi, kredi kartı, çek, kira vb. ödeme araçları gibi kalemlere de ilave destek sağlanması.

KDV beyanname ve BA-BS formunu verme zorunluluğunun kaldırılması;

Kredi taksitlerinin ötelenmesi;

Turizm sektörüne destek verilmesi;

KOBİ'lerin ticari alacaklarını tahsil edememe riskinin azaltması; Bankacılık sektörü tarafından kolaylaştırmaların sağlanması;

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinde düzenleme yapılması;

İhraç kayıtlı malların yurt dışı edilme sürelerinin uzatılması;

Asgari ücret desteğinin sürdürülmesi;

Esnek çalışma koşullarının düzenlenmesi;

Telafi çalışma süresinin uzatılması;

Yurt dışı ve yurt içi siparişleri iptal edilen üreticilerin çalışanlarının sağlıklı ortam oluşana kadar salgının yayılma hızını önlemek açısından ücretsiz izne çıkarılması ve bu izin sırasında da ödemelerin işsizlik sigortasından karşılanması;

Kısa çalışma ödeneğinin tüm bölgelerde hiçbir kriter ve şarta bakılmaksızın ve ilave prosedür uygulanmaksızın sektördeki tüm firmalara uygulanması;

Su faturalarının ertelenmesi;

Hazineden tahsisli mülklerdeki işletmelerden süreç boyunca kira alınmaması;

Tarım destek ödemelerinin yapılması;

Tarım ve Hayvancılık sektöründeki işletmelere uzun vadeli finansmansan imkanın sağlanması;

Tıbbi Ürünlerin üretimine ilave destek verilmesi;

KOSGEB alacaklarının ertelenmesi;

Orta Asya ülkelerine ihracatın devamı için demiryolu ile taşıma olanaklarının geliştirilmesi;

İcra ve iflas takiplerinde düzenleme yapılması.

TİM Başkanı Gülle: Günde 15 milyonun üzerinde maske üretimi kapasitesine ulaştık

Türk Eximbank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:52 Kaynak: İHA

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