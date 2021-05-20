TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı

20.05.2021 13:17
TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı, System.String[]

Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci dünyanın halı üretim merkezi haline gelen Gaziantep'teki bazı halı üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Gaziantep'e gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci dünyanın halı üretim merkezi haline gelen Gaziantep'teki bazı halı üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan'dan halı üretimi hakkında bilgiler alan TİM Başkanı İsmail Gülle halı üreticilerini ve ihracatçılarını kutlayarak 2021 hedeflerinde kendi rekorlarını yenileyeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin önemli sanayi üretimi ve ihraç kalemini oluşturan halıcıların, nisan ayında geçen yılın aynı dönemine oranla ihracatını yüzde 305 artırarak, 305 milyon 947 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan TİM Başkanı İsmail Gülle'ye halı ihracatçılarının yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 50 artış yakaladığını 4 aylık dönemde 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirdiğini belirtti. Dönemsel verilere bakıldığında da, geçen yılın ilk çeyreğinde 733 milyon 670 bin dolarlık ihracat yapan halıcıların, bu yılın ilk çeyreğinde ise satışlarını yüzde 46,5 artırarak 1 milyar 75 milyon 4 bin dolarlık ürün satmayı başardığını dile getiren Başkan Kaplan son 12 aylık verilerde de (1 Mayıs 2020-30 Nisan 2021) ihracatını önceki döneme göre yüzde 19,7 artıran halı sektörü, 2 milyar 944 milyon 994 bin dolara ulaştığını belirterek 139 ülkeye ulaşan Türkiye'nin halı sektörünün ihracattaki öncü kalem ise aylık ve dönemsel verilerde makine halısı olarak dikkati çekti. Türk halılarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında ilk sırada ABD yer aldığını da belirten Başkan Kaplan bu ülkeyi sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Birleşik Krallık ve Almanya takip ettiğini ifade etti. Halı sektörünün merkezi haline gelen Gaziantep'te üreticilerin yaşadığı sıkıntılar hakkında da bilgiler veren Başkan Kaplan sorunların çözümü için gerekli birçok çalışmayı yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Gaziantep her konuda adeta kendisiyle yarışıyor

Gaziantep'in her konuda olduğu gibi yenilikçi yatırımlar, üretim ve istihdamın yanı sıra ihracatta da adeta kendisiyle yarıştığını ifade eden TİM Başkanı İsmail Gülle makine halı üretiminde gelinen noktanın Türkiye için önemli bir nokta olduğuna dikkat çekerek halı sektörünün de kaliteli üretim için yatırımlarını sürekli yenilediğini adeta kendi kendisiyle yarıştığını ifade ederek TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Kaplan'ı kutladı. - GAZİANTEP

TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı
TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı
TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı
TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı
TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Ahmet Fikret, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle halıcıları tesislerine hayran kaldı - Son Dakika Ekonomi


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