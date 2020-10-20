TİM Başkanı Gülle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu - Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Gülle, sektör temsilcileriyle Bulgaristan'a açılan sınır kapısını ziyaret etti.

Hamzabeyli Sınır Kapısı Gümrük Müdürü Hayati Demir ve idarecilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıya katılan Gülle, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gülle, Demir ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, başarı diledi. Demir de Gülle'ye teşekkür etti.