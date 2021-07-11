Üye Girişi
TİM Başkanı Gülle: "Her ay 2 bine yakın firma aramıza katılıyor" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Her ay 2 bine yakın firma aramıza katılıyor"

11.07.2021 00:57
TİM Başkanı Gülle:

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman İrtibat Bürosunun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemini çok iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman İrtibat Bürosunun açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemini çok iyi değerlendirdiklerini vurguladı.

GAİB Adıyaman İrtibat Bürosu, OSB Müdürlüğü binasında açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ihracat rakamları ile ilgili bilgileri paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle, pandemi dönemindeki ihracat yapan firmaların arttığına dikkat çekti. Gülle açıklamasında, "Ülkemiz için ihracat hayati önem arz ediyor. Memleketimizin yüzünü, insanımızın yüzünü ihracat güldürdü. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz hem sanayiciye hem üreticiye çok büyük destek verdi. Allah'a çok şükür bu destek karşılıksız kalmadı. Bu pandemi döneminde çalıştık, ürettik. Bu pandemi dönemi sonra için de Türkiye için çok büyük şans doğdu. Bugün çok önemli bir şekilde üretime bir teveccüh var. İhracata çok büyük teveccüh var. OSB'lere çok büyük bir teveccüh var. Bunu iyi okumamız lazım. Her ay ihracat rakamlarını açıkladığımızda, ihracat ailesine 2 bine yakın firmamız katılıyor. Bu firmalar 80 ile 100 milyon dolar arasında bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise, "Buraya sürekli destek veren bir Gaziantep var. İhtiyaç olduğunda her türlü konuda faaliyetlerimizi sürdürerek, desteğimizi vereceğiz. İhracatçılara desteklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, Adıyaman'da ihracatın arttırılması gerektiğini işaret ederek, "Pandemi döneminde Türkiye ekonomisini ayakta tutan en önemli etkenlerden bir tanesi ihracattır. Ben tüm ihracatçıları kutluyorum. Adıyaman'ın ihracat rakamının 35 milyon dolar olması çok düşük bir rakam. Bunu arttırmamız lazım" diye konuştu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, ihracatın bir ilin kalkınmasında en önemli sektör olduğunun altını çizerek, "Bir ilin kalkınmasında ihracat motor sektörlerden birisidir. O yüzden biz ürettiklerimizi işleyerek değerli hale getirip satmak zorundayız. Hammadde satarak kentler zenginleşemez. O yüzden ürettiğimiz malları, gerek tarım, gerek sanayide ürettiğimiz malları dışarı satarak değer kazanmak zorundayız. İlimizdeki var olan potansiyeli harekete geçirmek için gerek ihracatçılar, gerek devlet, gerekse yerel yönetimler paydaş olarak birlikte çalışmak zorundadır" şeklinde konuştu.

Açılış sonrasında TİM Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, ihracatçı firmaların temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantı sonunda Adıyaman'da en çok ihracat yapan 3 firmaya plaket verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, İhracat, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Her ay 2 bine yakın firma aramıza katılıyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu 23:51 Düğün yemeğini yiyen 43 kişi hastanelik oldu Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü 23:05 Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum 21:44 Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler 20:14 Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı 19:07 İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı
Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör ünvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı         
23:30
13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor         
22:43
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı         
20:19
Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış         
20:00
Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı         
19:03
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu         
18:08
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 01:16:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı Gülle: "Her ay 2 bine yakın firma aramıza katılıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement