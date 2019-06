TİM Başkanı Gülle: "İhracat çifte bayram yaptırdı"

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Geride bıraktığımız Mayıs ayı, hem aylık, hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Geride bıraktığımız Mayıs ayı, hem aylık, hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca, hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına Mayıs ayında ulaştık" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi, Ticaret Bakanlığı ile birlikte Mayıs ayı geçici dışticaret verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs ayında ihracat genel ticaret sistemine göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,5 artarak 16 milyar 813 milyon dolar oldu. Özel ticaret sistemine göre ise yüzde 12,2 artışla 15 milyar 998 milyon dolar oldu.



İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle "Geride bıraktığımız Mayıs ayı, hem aylık, hem de günlük bazda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarını kırdığımız bir ay oldu. Mübarek Ramazan ayının bereketinin ihracatımıza yansıdığını hep birlikte görüyoruz. İhracatçılarımız için Ramazan Bayramı, çifte bayrama dönüştü. Ayrıca, hem genel ticaret sistemi, hem de özel ticaret sistemine göre tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına Mayıs ayında ulaştık. İhracatımızla ilgili bu müjdeyi, Türkiye ekonomisinin teknik resesyondan çıktığı yönündeki tespitlerle birlikte aldık. Ticaret diplomasimizin saha neferleri olan ihracatçılarımızın, tüm dünyayı karış karış dolaşarak, kırdıkları rekorlarla, Türkiye'nin ekonomik büyümesine azimle katkıda bulunmayı sürdürmeleri göğsümüzü kabartıyor" dedi.



"Ekim 2018'deki tarihi rekoru yukarı taşıdık"



Gülle, "Genel Ticaret Sistemine göre, Cumhuriyet tarihindeki eriştiğimiz bundan önceki en yüksek ihracat 2018 Ekim ayındaki 16 milyar 591 milyon dolarlık hacimdi. Mayıs ayında aylık rekor çıtasını 16 milyar 813 milyon dolara taşıdık. Aynı şekilde özel ticaret sistemine göre de 15 milyar 678 milyon dolarlık rekoru ise, 15 milyar 998 milyon dolara taşıdık. TİM olarak, ihracatçımızı detaylı raporlarımızla, mevcut pazarlardaki fırsatlar ve yeni pazarlardaki taze gelişmeler hakkında hızla bilgilendirerek, genel ticaret sisteminde 17 milyar dolar, özel ticaret sisteminde 16 milyar dolarlık psikolojik sınırı ilk fırsatta geçebilmek ve bu rakamların üzerinde kalıcı olabilmek adına canla başla çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi genel ticaret sisteminde 16 milyar doları, özel ticaret sisteminde 15 milyar doları ilk defa 2018'de aşmıştık. İhracatçımız, 2019'da 2018'deki rekorları 1 milyar dolar, 2020'de ise en az 2 milyar daha öteye taşıyacak" dedi. Günlük ihracat verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı "2019 yılı Mayıs ayına kadar, ülkemizde 1 günde 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan gün sayısı 30 idi. Günlük bazda rekor ise 17 Ağustos 2018'de gerçekleştirilen 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat rakamıydı. Mayıs ayı itibariyle sadece aylık değil, günlük ihracatta da rekor kırmayı başardık. Tarihimizde ilk defa, 31 Mayıs 2019 günü 1 milyar 313 milyon dolarlık günlük ihracat rakamına ulaştık" diye konuştu.



İhracatın tek çatı kuruluşu TİM olarak, bu başarılara tesadüfen ulaşmadıklarını belirten İsmail Gülle "Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizden bu yana neredeyse 1 yıl geçti. TİM'i çok daha güçlü ve etkili bir kurum haline getirebilmek, ihracatçılarımızın her ihtiyaçlarına yanıt veren bir yapıya kavuşabilmek için canla başla çalışıyoruz. Bu çabalarımızın rakamlarla karşılık bulması, bizler için çok büyük gurur. 15 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile yeni yönetim olarak ilk Genel Kurulumuzu gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız 1 yılda neler yaptığımızı delegelerimiz ve ihracatçılarımızın değerlendirmelerine sunacak; onların çok değerli görüşve önerilerini alacağız. Ayrıca 2018'in en başarılı ihracatçılarına ödüllerini takdim edeceğiz. Tüm ihracat camiasını bu özel günde bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" dedi.



İlk 5 ayda ihracatın genel ticaret sistemine göre 76,6 milyar dolar, özel ticaret sistemine göre ise 72,7 milyar dolara ulaştığını kaydeden TİM Başkanı "Son 12 aylık ihracata baktığımızda genel ticaret sistemine göre 181 milyar dolara ulaştık. Özel ticaret sistemine göre ise 171 milyar doları aşmış durumdayız. Yıl sonuna kadar her ay, bir önceki yılın aynı ayından daha fazla ihracat yaparak 2019'da ihracatımızı zirveye taşıyacağız. Büyük İhracat Ailesi olarak, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, büyümesine en güçlü katkıyı sağlarken, küresel ticarette rekabet gücümüzü daim kılmak adına yatırımlarımızı da sürdürerek, başta cari açığın kapatılması, mal ve hizmet ihracatımızla her alanda ülkemize hizmetimizi sürdüreceğiz. Son açıklanan 1. çeyrek büyüme rakamlarında bunu açıkça gördük. Ekonomi yüzde 2,6 küçülürken net ihracatın büyümeye katkısı 9,4 puan oldu. Yıl boyunca ihracatımızdaki rekorlar, aynı anda ithalattaki düşüşle birlikte değerlendirildiğinde, büyümeye çok olumlu katkılar vermeyi sürdürecek. Bu yıl da Türkiye'nin büyümesini ihracatımızın sırtlamasının haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.



Mayıs ayı ihracatının detaylarına değinen TİM Başkanı şunları kaydetti:



"Mayıs ayında ihracatımızda lider ülke yine Almanya olurken, bu ülkeye ihracatımız 1,5 milyar dolara yaklaştı. Almanya'yı 857 milyon dolarla İtalya, 853 milyon dolarlaİngiltere takip etti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülke geçen yıl Mayıs ayına göre değişmezken, sıralamada bazı değişiklikler oldu. Geçen sene 4. sırada olan İspanya 6.'lığa düşerken, yüzde 30 artışla ihracatımızı 784,2 milyon dolara çıkardığımız ABD mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız 4. ülke oldu. Yine BAE ve Suudi Arabistan'ın sıralamada 4'er basamak yükselerek sırasıyla 9 ve 12. ülkeler olduğunu görüyoruz.



İllere baktığımızda Mayıs ayında 81 ilimizin tamamı ihracat gerçekleştirdi. En az ihracat yapan Bayburt, Tunceli ve Kars gibi illerimiz dahi Mayıs ayında ihracat gerçekleştirerek gururumuz oldular. TİM olarak bu yıl başladığımız ve ilkini Gaziantep, ikincisini Erzurum ve sonuncusunu Ordu'da gerçekleştirdiğimiz Anadolu Buluşmalarımızın bu illerimizin ihracatına olumlu yansımalarına Mayıs ayında şahit olduk. Gaziantep ilimiz ihracatını mayısta yüzde 11 artırarak 684 milyon dolara taşırken, Erzurum ilimiz ihracatını tam iki katına çıkardı. Ordu'da ise yüzde 30'un üzerinde artış kaydetmeyi başardık. En çok ihracat yapan ilk 3 ilimiz ise sırasıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli oldu. Anadolu buluşmalarımıza son hızla devam edecek, Anadolu'yu deyim yerinde ise karışkarış gezeceğiz. Tüm illerimizdeki ihracatçılarımıza hizmet götürmek, Meclisimizin asli görevidir.



Sektörlere baktığımızda lider sektörümüzün otomotiv olduğunu görüyoruz. Sektörümüzün ihracatı bir önceki yılın Mayıs ayına göre aynı kalırken, ikinci sıradaki kimyevi maddeler sektörümüz ihracatını yüzde 33, üçüncü sıradaki hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz ise ihracatını yüzde 10 artırdı. Mayıs ayında sektörlerde en yüksek artışyüzde 44 ile mücevher sektörümüze ait. Onu yüzde 33,5 ile tütün sektörü izliyor. Mayısta ihracatını yüzde 31 artıran savunma ve havacılık sektörümüz, yılın ilk 5 ayında ihracatını en çok artıran sektör olma başarısı gösterdi. Mayısta 26 mal ihracatçısı sektörümüzün 22'sinin ihracatın artırması bizler için büyük mutluluk.



Mayıs ayında ihracat miktar bazında yüzde 34,1 arttı. Tarım ürünleri ihracatı mayısta bir önceki yıla yüzde 3,1 ile sınırlı bir oranda artarken, sanayide artışyüzde 50'ye yaklaştı. Madencilik ürünlerinde ise artışoranı yüzde 20'yi aştı. Mayısta 14 milyon tonluk ihracat hacmine ulaşılırken, ilk 5 ayda ihracat miktar bazında yüzde 26,6 artarak 62 milyon tona ulaştı.



Parite etkisi ise yıl başından bu yana olduğu gibi Mayıs ayında da ihracatı olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Mayısta sadece Euro dolar paritesi kaynaklı 437 milyon dolarlık negatif bir parite kaybı yaşandı. Yıl başından bu yana yaşanan kayıp ise 2,8 milyar dolar. Yani, Euro bazında geçen seneye göre aynı ürünleri aynı fiyatlara ihraç etmemize rağmen, dolar bazında ihracatımız Euro-dolar kurundan negatif etkileniyor. Kur aynı olsaydı, mayısta ihracatımız 16 milyar doları rahatlıkla aşmış olacaktı." - İSTANBUL

