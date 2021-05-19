TİM Başkanı Gülle: "İhracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "İhracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek"

19.05.2021 13:17
TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, en büyük gücümüz, umudumuz ve yarınlarımız olan gençlerimizin her hayalinin arkasında var gücümüzle durmaya devam edeceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak, en büyük gücümüz, umudumuz ve yarınlarımız olan gençlerimizin her hayalinin arkasında var gücümüzle durmaya devam edeceğiz. Çünkü, ihracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek." ifadesini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği kapsamında yürütülen "Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi"nin ilk eğitimi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda verildi.

35 farklı üniversiteden 79 üniversite öğrencisi ve 34 farklı liseden 65 lise öğrencisi olmak üzere toplam 144 öğrenci, ilk eğitimlerini; İTÜ USTTL Koordinatörü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan tarafından çevrim içi aldı. Programa katılan NASA'da görev yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, insanlığın uzay serüveninde gençlerin yerini ve Prof. Dr. Emre Alkin ise bilgi çağı ekonomisinde gençlerin rolünü anlattı.

İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülen projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor. Ar-Ge projesinin Milli Uzay Programı Yol Haritası'nda 10 hedef arasından özellikle "Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı", "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ve "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

TİM ayrıca 2019 yılında başlattığı "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri" projesinin dijital altyapısının ön kullanımının da İnovaTİM'li gençlere 19 Mayıs itibariyle açtı. 1 ay sürecek ön kullanımla birlikte ilk aşamada 75 farklı liseden 1000 öğrenci, İnovaTİM'lilerin mentorluğunda eğitimlerini tamamlayacak. Bu yıl içerisinde ise, 15 bini aşkın öğrenciye eğitimlerinin ulaştırılması hedefleniyor.

"Atamızın çizdiği yolda yürümekten gurur duyuyoruz"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İnovaTİM'li öğrenciler ile çevrimi platformda bir araya geldi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gülle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan tam 102 yıl önce, Türk Milleti'nin büyük uyanışını Bandırma Vapuru'nda başlattı. O gün başlayan büyük mücadelede Atatürk, milletimizi ileri götürecek olanların gençlerimiz olduğunu pek çok kez ifade etti. Elbette burada kastedilen gençlik; yaş olarak değil fikri olarak, düşünce yeniliğidir. Düşünce yeniliği ise, inovasyonun kendisidir. Biz, İnovaTİM ailesi olarak, Atamızın çizdiği yolda yürümekten gurur duyuyoruz. Bu anlamda, İnovaTİM ekosistemimizin her geçen gün büyümesi, etki alanını genişletmesi ve önemli projelerin paydaşı olması; fikri yenilik bayrağını taşımamız için oldukça önemli. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, gençlerimizin her hayalinin arkasında var gücümüzle durmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü, ihracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek."

Gülle, İnovaTİM'in ilk Ar-Ge projesi olan "Nano Mikro ve Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli" projesinin ilk eğitimini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ar-Ge projemiz ile birlikte Nano, Mikro ve Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine yetkinlik kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte, düşük maliyet ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesini ve panellerin, ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz. Bu yıl içerisinde 100 İnovaTİM'li öğrenci proje süreçlerine dahil olacak. Bilgi, paylaştıkça kar topu gibi büyüyen; çağımızın en gerçek hazinesi. İnovaTİM, bu anlamda oldukça büyük bir sorumluluk üstleniyor. Çünkü; gençlerimiz bu ailede sadece eğitim almıyor, inovasyon alanında edindiği tecrübeleri aktarabileceği bir zemine kavuşuyor."

TİM'in "İnovaTİM Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri" projesinin de dijital altyapısı ile yeni dönemini başlatacaklarına dikkati çeken Gülle, şöyle devam etti:

"2019 yılında hayata geçirdiğimiz Liselerde Yapay Zeka ve İnovasyon Eğitimleri kapsamında ilk aşamada 88 farklı üniversiteden bini aşkın İnovaTİM'li öğrenciye eğitim verildi. Türkiye genelinde ise, 10 bini aşkın öğrenciye inovasyon, nesnelerin interneti ve yapay zeka eğitimlerini pandemi öncesinde yüz yüze eğitim sağlandı. Geçmişte edindiğimiz tüm tecrübeleri, hızlı bir şekilde yeni düzene adapte ederek, tüm eğitimlerimizi dijital altyapıya kavuşturduk.

Projeye birçok yeni özellik kazandıran dijital altyapımızın ön kullanımını İnovaTİM'li gençlerimize 19 Mayıs itibarıyla açıyoruz. 1 ay sürecek ön kullanımla birlikte ilk aşamada 75 farklı liseden 1000 öğrenci, İnovaTİM'lilerin mentorluğunda eğitimlerini tamamlayacak. Ön kullanımın ardından dijital altyapımız Türkiye genelinde yüzlerce lisenin kullanımına açılacak. Böylece liseli öğrencilerimiz adım adım İnovaTİM'in tüm projelerinin önemli bir parçası haline gelecek. Bu yıl içerisinde, 15 bini aşkın öğrenciye eğitimlerini ulaştırmayı hedefliyoruz."

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İhracat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'İhracat inovasyonla, inovasyon gençlerle yükselecek' - Son Dakika Ekonomi


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