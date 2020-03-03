TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Dünyada 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmadığımız ülke ya da bölge yok. Onlarla gurur duyuyoruz, az satıyoruz, çok satıyoruz ama mutlaka her pazarda varız." dedi.

Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılına ihracat rekorlarıyla başlandığını, tüm küresel ve bölgesel gelişmeler, belirsizliklere rağmen geçen ay da Cumhuriyet tarihinin en yüksek şubat ayı ihracat rekoruna ulaşıldığını söyledi.

Şubat ayında ihracatın yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar gerçekleştiğini aktaran Gülle, 190 milyar dolar olan yıl sonu ihracat hedefine ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti.

Gülle, gelecek aylarda konjonktürel gelişmelerin ihracata katkı sağlayacağını belirterek, aydan aya gerçekleştirdikleri performansla ihracat hedeflerinin üstüne çıkmak istediklerini söyledi.

Şubat ayının liderinin 2,52 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü olduğunu vurgulayan Gülle, "Otomotivi, 1,52 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve 1,51 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler sektörleri takip etti. 7 sektörün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşti. Sektörlerimizin hemen hemen hepsinde artışlar olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gülle, geçen ay ihracat ailesine 1.555 firmanın ilk kez katıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, şubat ayında 127 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, şubatta toplam 39 bin 248 firmamız ihracat gerçekleştirdi. İşte bu tablo, ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. Geçen yıl 27 bin 850 yeni ihracatçımız ihracat ailemize katılmıştı. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatçı sayımız ithalatçı sayısını geride bırakmıştı."

"Net ihracatın büyümeye katkısı 2,3 puan"

İsmail Gülle, şubat ayında ihracatçıların Türk bayrağını 207 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını ifade ederek, "Dünyada 223 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmadığımız ülke ya da bölge yok. Onlarla gurur duyuyoruz, az satıyoruz, çok satıyoruz ama mutlaka her pazarda varız. İhracatımızı yaklaşık 3 bin kilometrelik bir alanda gerçekleştiriyoruz. Oysa dünya ticareti 6 bin 500 ortalamasında gidiyor. Burada bizim yoğunluğumuzu arttırmak için kilometremizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Bunu da yaptığımız zaman hedeflerimizi gerçekleştirmemizin ötesine geçerek yeni rekorlar kıracağız." şeklinde konuştu.

2019 genelinde, net ihracatın büyümeye katkısının 2,3 puan ile GSYH'nin yılı pozitif bir büyüme ile kapatmasına çok değerli bir katkı sağladığına işaret eden Gülle, şöyle konuştu:

"Bu yıl yüzde 5 olan büyüme hedefini gerçekleştirirken ihracatın yine önemli katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü ihracat, artık büyümenin en önemli parametresi. İhracat, kalkınmanın ve gelişmenin en önemli etkeni. O açıdan ihracat rakamlarını biz ne kadar büyütürsek, ihracat ailemizi ne kadar genişletirsek, ihracat ile ilgili ne kadar başarılar yakalarsak hedeflere ulaşmamız son derece kolay olacaktır. İhracatçı, bu ülkenin insanının gelişmesi, refahı ve müreffehi için gayret gösteriyor ve önemli başarılar elde ediyor. O yüzden bu büyük aileyi temsil etmekten ve onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Gülle, lojistik imkanların ve Avrupa pazarına yakınlığın diğer ülkelere göre Türkiye'ye büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bu avantajımızı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü gelişen pazarlara ne kadar yakın olabilirsek ve komşu ülkelerle olan ihracatımızda ne kadar başarılı olabilirsek bizim de buralardan alacağımız sonuç o kadar etkili olacaktır. Özellikle yeni tip koronavirüsün dünya ticaretine etkisinin hemen hemen tüm ülkelerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor olması bizi bu konuda çok daha dikkatli ve verimli olmaya sevk ediyor. İhracatımızı gerçekleştirirken hem bu etkenlerden kendimizi korumamız hem de güven içerisinde üretimimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar bize olumlu yansıdı. Bu virüsün çözümü bulunana kadar da iyi yönetimi sürdürmeliyiz." şeklinde konuştu.