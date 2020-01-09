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TİM Başkanı Gülle: "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor."
6 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:26 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor."
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