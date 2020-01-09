TİM Başkanı Gülle: "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle: 'İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor' - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor"

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA Finans Masası'na konuk oldu.

TİM Başkanı Gülle: İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı artıyor

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:10 Kaynak: AA
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