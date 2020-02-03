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TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde...
6 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:58 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "İhracatın ithalatı karşılama oranı ocak ayında, yüksek bir oran olarak, yüzde 76,8 olarak gerçekleşti."
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