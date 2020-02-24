TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, ülke ihracatını bu yıl 190 milyar dolara gelecek yıllarda da 200 milyar doların üzerine taşımaya azimli, kararlı olduklarını belirtti.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından bir otelde düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde konuşan İsmail Gülle, dünyada yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen ihracatını artıran firmalara teşekkür etti.

Türkiye'nin ihracatını artırmak için her gün canla başla çalıştıklarına değinen Gülle, bu kadar rekabet ortamında kolay bir iş yapmadıklarını dile getirdi.

Yıla şehit haberleri, çığ felaketi ve depremler gibi kötü olaylara başlandığını anımsatan Gülle, ancak ihracatta güzel haberler geldiğini ve ocak ayında en fazla ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerine değindi.

Şubat ayı ihracatına ilişkin de konuşan Gülle, "İnşallah şubat ayında da anlamlı bir rekoru, rakamı ortaya çıkaracağız." dedi.

Bu yıl içinde beklenmedik durumların olabileceğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"TİM olarak bizler Çin'in yanında olduğumuzu göstermek adına maske, dezenfektan ve pek çok ilaç gönderdik. Çin'in bu durumundan faydalanmak değil niyetimiz. Biz bu işin fırsatçılığında değil, insani tarafındayız. Ancak dünyanın ticaret konjonktürünün beklemiş olduğu fırsatlara da sırtımızı dönecek değiliz. Belki turizme de olumsuz etkileri olabilir ancak mal ihracatında mutlaka olumlu etkileri olacaktır. Bunları iyi okuyup değerlendirmemiz gerekiyor."

Hedef 200 milyar dolar

Çok güzel projeler gerçekleştireceklerine işaret eden Gülle, "İnşallah ülkemizin ihracatını bu yıl 190 milyar dolara, önümüzdeki yıllarda da hepimizin istediği, beklediği 200 milyar doların üzerine taşımaya azimliyiz, kararlıyız." diye konuştu.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de birlik olarak 2019'da 13 milyar 301 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını söyledi.

Koronavirüsün tüm dünya ekonomisini etkisini altına aldığını belirten Eskinazi, "Dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin, hatta en önemli mal ihracatçısının başına gelen bu musibet, hepimizin başına gelmiş sayılır. Küresel ekonominin tüm aktörlerinin birbirine zincirle bağlı olduğu bu sistemde, yapılması gereken, el ele verip düze çıkmaktır. Çok şükür ki ülke olarak bu görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimizi biliyoruz. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının Çin'e her türlü yardımı sağladığını gururla gördük. Umarım en kısa zamanda bu virüsün üstesinden gelinip, dünya ticareti tekrar eski seyrine kavuşacaktır." diye konuştu.

Bu kapsamda pazar alternatiflerinin önemine değinen Eskinazi, "Özellikle 2008 krizi sonrasında, Amerika pazarını odağına almış sektörlerimizin yaşadığı olumsuzluklardan sonra pazar çeşitlendirmenin önemini hepimiz fazlasıyla kavramış durumdayız." dedi.

Konuşmaların ardından birlik bünyesinde başarılı olan firmalara 56 ödül verildi.

Ödül törenine, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentteki odaların ve ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı.