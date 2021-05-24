TİM Başkanı Gülle, İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Sektörel Ticaret Heyeti açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle, İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Sektörel Ticaret Heyeti açılışında konuştu Açıklaması

24.05.2021 17:42
TİM Başkanı Gülle, İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Sektörel Ticaret Heyeti açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yılın ilk 4 ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 41,3 artarak 2 milyar 917 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yılın ilk 4 ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 41,3 artarak 2 milyar 917 milyon dolara ulaşmıştır. İnanıyorum ki bu artış trendi yılın tamamında belirgin bir şekilde devam edecektir." dedi.

Gülle, çevrim içi düzenlenen İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışında yaptığı konuşmada, Akdeniz Havzası'nın iki ucunda konumlanmış ülkeler olarak Türkiye ve İspanya'nın kültürel benzerliklerinin yanı sıra güçlü diplomatik ve ekonomik ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

İspanya'nın geçen yıl 6 milyar 685 milyon dolarla en çok ihracat yapılan 7'nci ülke olduğunu belirten Gülle, "Türkiye, İspanya'nın en büyük 12'nci tedarikçisi konumundadır. Pandeminin etkisiyle küresel ticarette yaşanan daralmadan nasibini alan ikili ticari ilişkilerimiz bu yıl güçlü bir toparlanma ivmesi yakalamıştır. Yılın ilk 4 ayında İspanya'ya ihracatımız yüzde 41,3 artarak 2 milyar 917 milyon dolara ulaşmıştır. İnanıyorum ki bu artış trendi yılın tamamında belirgin bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gülle, TİM'in Kovid-19 salgını sürecinde 57 ülkede 73 sanal ticaret heyeti organizasyonuna imza attığını bildirdi.

Aşılama faaliyetleri artmış ve normale dönüş süreçleri hızlanmış olsa da sanal ortamdaki faaliyetlerini sürdüreceklerini aktaran Gülle, "Dijital dünyanın imkanlarını görmüş ve tecrübe etmiş olduk. İhracatçılarımızın sanal faaliyetlere dair geri dönüşleri son derece olumlu. İnanıyorum ki bu heyetler ülkemizi, 2021 yılında erişmek ve aşmak istediğimiz 184 milyar dolar ihracat hedefinin üzerine hatta 200 milyar dolar seviyelerine ulaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk 4 ayının tamamında, aylık ihracat rekorlarını kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Gülle, bu başarılarda Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden tekstil ve hazır giyimin önemli bir yerinin bulunduğunu vurguladı.

İsmail Gülle, şunları kaydetti:

"Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen 2020 yılında 17 milyar 143 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüzün ocak-nisan dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,3 artışla 6 milyar 366 milyon dolara ulaştı. Tekstil ve ham maddeleri sektörü, yine pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olmasına rağmen 2020 yılında 7 milyar 287 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörümüzün ocak-nisan dönemindeki ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 3 milyar 223 milyon dolara ulaştı. Bu rakamlardan görüyoruz ki tekstil ve hazır giyim sektörlerimiz güçlü birikimleriyle pandeminin olumsuz etkisini üzerinden atmış durumda. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz, en büyük ikinci pazarı olan İspanya'ya, yılın ilk 4 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre ihracatını yüzde 40 artırarak yaklaşık 800 milyon dolara ulaştırmayı başardı. Tekstil ve ham maddeleri sektörümüz de en büyük 8'inci pazarı olan İspanya'ya yılın ilk 4 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre, ihracatını yüzde 51 artırarak 119 milyon dolara ulaştırdı. İnanıyorum ki yakaladığımız bu artış trendi yıl boyunca devam ederek hedeflerimize ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak."

"İspanya, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarımız için çok önemli bir pazar"

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin de dünya çapında markalarıyla hazır giyim sektöründe çok güçlü ve büyük bir pazar olan İspanya'nın alım gruplarıyla Türkiye'nin üretim ve ihracatta önemli bir altyapı, kalite ve kapasiteye sahip firmalarını buluşturmak üzere dijital bir ticaret heyet organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dünya tekstil ve hazır giyim sektöründe en güçlü aktörler arasında yer alan Türkiye'nin son yıllarda yıllık ortalama 8 milyar dolar tekstil ihracatı ve yıllık ortalama 17,5 milyar dolar hazır giyim konfeksiyon ihracatı gerçekleştirmeyi başardığına değinen Engin, şöyle konuştu:

"Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde Türkiye'nin toplam tekstil ve ham maddeleri ihracatı 3,2 milyar dolara ulaşarak, toplam ihracattan yüzde 4,7 pay alırken, aynı dönemde hazır giyim sektörümüz ise 6,3 milyar dolarlık ihracat rakamıyla toplam ihracattan yüzde 9,2 pay aldı. Ayrıca yılda 15 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası veren tekstil ve konfeksiyon sektörlerimiz, ekonomimizdeki cari açığı en fazla kapatan sektörleri olurken, bu bakımdan da liderliği elinde bulundurmaktadır. İspanya, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçılarımız için çok önemli bir pazar. İspanya yılda yaklaşık 3,5 milyar dolar tekstil ve 21 milyar dolar hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı gerçekleştiren bir pazardan bahsediyoruz. Türkiye'nin İspanya'ya tekstil ihracatı 2021'in ilk 4 aylık döneminde yüzde 51 artışla 119 milyon dolara yükseldi. Biz bu iki ülkenin tekstil ve hazır giyim sektörlerinde el ele gidebileceği çok uzun bir yol olduğunu görüyoruz. Yarın başlayacak ticaret heyeti buluşmalarıyla güçlü ortaklıkların zemininin oluşturulacağına yürekten inanıyoruz."

"Türkiye'nin sürdürülebilirlik temalı ilk UR-GE projesini gerçekleştiriyoruz"

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Burak Sertbaş ise EHKİB'in ülkelere göre ihracatına bakıldığında geçen sene, geçmiş yıllarda olduğu gibi sırasıyla İspanya, Almanya ve İngiltere'nin ilk üç sırada yer aldığını aktardı.

Ana pazarlarda salgınla ilgili olumlu yöndeki gelişmelerin de ihracat artış hedefi konusunda olumlu sinyaller verdiğine değinen Sertbaş, şunları anlattı:

"Hazır giyim sektöründe diğer sektörlerde olduğu gibi pandemiyle birlikte önemi daha da artan sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramları doğrultusunda yeni dönem stratejilerimizi planlıyoruz. Tüketicilerin tercihlerindeki hassasiyetlere bağlı olarak markalar da biz üreticilerden sürdürülebilir üretim şartlarını sağlamamızı talep ediyorlar. Son dönemde sürdürülebilir siparişlerimizde önemli artışlar var. Üreticilerimiz her geçen gün sürdürülebilir üretim konusunda kendilerini geliştiriyorlar ve firmalarımız bu konunun bir tercih değil zorunluluk olduğunun bilincinde. Biz de EHKİB olarak sürdürülebilirlik konusunda üyelerimiz arasında farkındalığı artırmak için projeler gerçekleştiriyoruz ve online eğitimler düzenliyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilirlik temalı ilk UR-GE projesini gerçekleştiriyoruz. Bu projemizle firmalarımızın sosyal, kurumsal ve çevresel alanda bir dönüşüm sağlayabilmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Hedefimiz bölgemizin yeşil üretimde lider olmasını sağlamaktır. Ayrıca dünyanın en büyük sivil sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden biri olan Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğini başlattık, Moda Devrimi Sergisi gibi birçok organizasyon ve proje düzenledik."

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nuri Uz'un da katıldığı etkinlik, Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Seza Onat ve Barselona Ticaret Ataşesi Elif Berrak Taşyürek'in sunumlarıyla devam etti.

İspanya, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle, İspanya Tekstil ve Konfeksiyon Dijital Sektörel Ticaret Heyeti açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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