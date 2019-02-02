Son Dakika Haberleri: TİM Başkanı Gülle: İthalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmaz

TİM Başkanı Gülle: İthalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmaz

1 saat önce

TİM Başkanı İsmail Gülle, ithalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmayacağını söyledi.

TİM Başkanı Gülle: İthalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmaz, System.String[]
TİM Başkanı İsmail Gülle, ithalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmayacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 

Ekonomi
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