TİM Başkanı Gülle: İthalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmaz
1 saat önce
TİM Başkanı İsmail Gülle, ithalat yasağının uzun vadede İran'a faydası olmayacağını söyledi.
TİM Başkanı İsmail Gülle, ithalat yasağının uzun vadede İran
'a faydası olmayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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