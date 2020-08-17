TİM Başkanı Gülle: "Kadın ihracatçılarımızı cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak... - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Kadın ihracatçılarımızı cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdikleri sanal ticaret heyetlerinden bir yenisini, kadın ihracatçılarla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdikleri sanal ticaret heyetlerinden bir yenisini, kadın ihracatçılarla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak." dedi.

TİM bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kovid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni düzende daha güçlü bir şekilde yer almak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayacak Sanal Ticaret Heyeti düzenlenmesine karar verildi.

"Kadın ihracatçılarımızı cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz"

TİM Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TİM Kadın Konseyi ile birlikte kadın ihracatçı sayısını artırmak ve özellikle salgın dönemi sonrasında etkilenen ihracatı daha da aktif hale getirmek adına önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Başarılı kadın ihracatçılarının, ihracat yapmakta istekli olan, ihracatını yapmakta zorluklar yaşayan ihracatçı kadınları teşvik etmek adına hem Anadolu'da onları ziyaret ederek bilgi vermek hem de birikim ve deneyimlerini anlatmak üzere sahaya çıktığını aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'deki ihracat ailemizi büyütmek adına yaptığımız hamlelerden bir tanesi. Diğer taraftan da pandemi sonrasındaki sanal ortamda yaptığımız faaliyetler içerisinde sanal ticaret heyetleri, sanal fuarlar ve sanal görüşmeler organize ediyoruz. Bu tür organizasyonları çoğaltarak kadın ihracatçı sayımızla birlikte onların daha fazla pazarlara girmesine imkan sağlayacağız.

TİM olarak yapmış olduğumuz bu tür desteklerin fiziki fuarlar tarafı genel olarak iptal edildiği için dijital ortamı daha fazla kullanarak kadın ihracatçılarımızı sahaya çıkarmak, cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak istiyoruz. Toplumda kadın farkındalığını, ihracatımıza kadın eli değmesiyle ilgili çok ciddi bir beklenti ve heyecan içerisindeyiz."

"Kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika'da sanal ticaret heyeti planlıyoruz"

İsmail Gülle, Sıfır Atık Projesi ve TİM Kadın Konseyi'nce hayata geçirilen ticaret heyetlerinin gerçekleştirilen projeler arasında öne çıktığına işaret ederek, "Geçen ay Türkiye-İspanya 1. Dönem JETCO kapsamında meclisimizin destekleriyle 'Türkiye-İspanya Kadın girişimcileri Diyaloğu' oturumunu gerçekleştirdik. Bu oturumda, kadın girişimciliği, kadınların ihracata teşvik edilmesi ve ihracatçı kadın sayısının artırılması hususları gündemimizdeydi. Önümüzdeki dönemde Kadın Konseyi'miz bünyesinde birçok önemli faaliyet gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Planlanan faaliyetlerden en önemlisinin kadın girişimcilerle gerçekleştirecekleri sanal ticaret heyetleri olacağını vurgulayan Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki ihracatla yükselen Türkiye'nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden atacağımız her adım, sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir.

Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma yolunda, kadınlarımızın ekonomiye, iş gücüne ve sosyal projelere katılımları bu anlamda büyük önem arz ediyor. Sizler olmadan hedeflerimize ulaşamayız. Sizlerin özverisi ve çalışkanlığıyla, bu zorlu dönemde dahi engelleri aşarak yeni rekorlara imza atacağız."

"Kadın girişimcilerimizin finansal kaynakları kullanmada daha aktif olmalarını bekliyoruz"

TİM Başkanı Gülle, iş hayatında girişimci ve ihracatçı olan kadın sayısının çok az olduğuna dikkati çekerek, "Kadınlarımızın gerek Eximbank gerek KOSGEB gerekse özel ve kamu bankaları destek ve teşviklerinden yararlanma, kredi kullanım oranları çok düşük. Özellikle KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin kredi ve yatırım konusunda daha fazla eğitim alması gerekiyor. Eğitim verilmesi konusunda kurumlara da iş düşüyor. Kadın ihracatçılarımızın da destekleri iyi değerlendirmelerini ve yeni desteklerden yararlanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

KOSGEB tarafından 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin TL destek sağlandığını bildiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015 yılında KOSGEB tarafından kadın girişimcilerimize ait işletmelere sağlanan destek tutarı 58 milyon TL iken, bu rakam 2019'da 298 milyon TL'yi aşmış durumda. Eximbank'ın kadın girişimciler için verdiği desteğe ise bugüne kadar toplam 85 firma başvurdu ve toplamda 6,1 milyon dolar kredi sağlandı.

Türkiye İş Bankası ile pandeminin yarattığı zorlu koşullarda ihracatçılarımıza can suyu olması adına bir iş birliğine imza attık. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimcilerin kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturduk. Kadın ihracatçılarımız bu paketle daha düşük faiz oranlarıyla finansmana erişim imkanı buldular. İş Bankası ile imzalanan kredi paketi kapsamında bugüne kadar 570 bin TL tutarındaki TL cinsinden kredi ile 344 bin dolar karşılığı döviz cinsinden kredi, kadın girişimci ihracatçılarımıza kullandırıldı. Kadın girişimcilerimizin finansal kaynakları kullanmada daha aktif olmalarını bekliyoruz. Bu rakamların daha da artması en büyük temennimiz. Kadınlarımızın daha cesaretli ve girişimci olmalarını istiyoruz."

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç da bir ülkenin kalkınabilmesinin en önemli yolunun ihracattan geçtiğini belirterek, "Ülkemizde günden güne artan, her gün yeni hedeflere koşan ihracatçılarımız var. Ancak genel değerlendirmeye baktığımızda ihracatçı kadın sayımızın beklenen seviyede olmadığını görüyoruz." dedi.

İhracat yapmaya meyilli olan kadınları, yurt dışındaki kadın platformlarıyla bir araya getirme hedefleri olduğunu aktaran İnanç, "Türkiye'deki kadın ihracatçılarımıza baktığımızda ciddi anlamda işler yapıyorlar ama bu yeterli değil. TİM Kadın Konseyi olarak, ihracatçı olmak isteyen, yeni pazarlar kazanmak isteyen tüm kadınlarımıza destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı Gülle: Kadın ihracatçılarımızı cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak...

Latin Amerika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle: 'Kadın ihracatçılarımızı cesaretlendirmek ve başarı hikayeleri çıkarmak... - Son Dakika
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