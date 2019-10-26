Son Dakika Haberleri: TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

32 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki üyeler, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk ile görüştü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki üyeler, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk ile görüştü.

Gülle, burada yaptığı konuşmada, Barış Pınara Harekatı'na destek amacıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 27 ayrı sektörü temsil ettiğini belirten Gülle, "Kızılayımız ile yardım dağıtmak için geldik. Burada zorluklar içinde görev yapıyorsunuz. Türkiye çok önemli bir süreçte, çok önemli bir dönemeçte. Terör belasından kurtulmamıza az kaldı. İnşallah bu sıkıntıdan kurtulacağız." dedi.

Vali Soytürk de kentin birçok operasyonda önemli görevler üstlendiğini dile getirdi. Soytürk, "Terör belasını inşallah çok kısa sürede güneyimizden temizlemiş olacağız." diye konuştu.

Ziyaretin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan yardım kolileri Türk Kızılay Kilis Şubesine teslim edildi.

TİM Başkanı Gülle, Kilis Valisi Soytürk'ü ziyaret etti

Türkiye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:21 Kaynak: AA
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