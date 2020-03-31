TİM Başkanı Gülle: "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti' - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti"

7 saat önce

- TİM Başkanı Gülle: "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" TİM'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL'lik destek Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" dedi.

- TİM Başkanı Gülle: "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti"

TİM'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL'lik destek

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" dedi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, yakın zamanda açıklanacak Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendirirken, Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL'lik destek vereceklerini söyledi. Gülle, koronavirüse karşı gümrük kapılarında önlemler alarak ihracatı sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

"Mart ayı ihracatını geçen yıl ki aynı ayın ihracata yakın seviyede götürdük"

Gülle, "Mart ayının büyük çoğunluğunda Türkiye'nin gündemi koronavirüs ile mücadelede geçti. Allah'a şükür ki; ihracat ailesi olarak bu süreçte en az etkiyle işlerimizi sürdürmeye çalıştık. Üretimimizi kesmedik, siparişi olanlar ürünleri karşı tarafa göndermeye çalıştılar. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı ile koordineli şekilde, gümrük kapılarında önlemler alarak ve virüsten etkilenmeden işlerimiz yapmaya çalıştık. Otomotiv sektörü Avrupa'da durdu. Doğal olarak bizleri de etkiledi. Hazır giyim sektörü bu konuda etkilenenlerden bir tanesiydi; siparişleri iptal oldu ve onlar da durdu. Doğal olarak bu ay ki ihracatı geçen yıl ki ihracata yakın seviyede götürdük. Bu gerçekten çok anlamlı. Türkiye'nin kesintisiz şekilde üretmeye devam etmesi son derece önemli. Bugünlerin geçeceğini biliyoruz. Bugünleri geçtikten sonraki süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte eski dünya olmayacak. Yeni dünya düzeni, yeni tedarik sistemi, yeni alışkanlıklar ve yeni trendler oluşacak" dedi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 Milyon TL'lik destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyasına' TİM'in desteğini açıklayan TİM Başkanı Gülle, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günleri aşmak adına, Türk milleti olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Ülkemizin tüm kurumlarıyla birlikte yürüttüğü bu topyekün mücadelede, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak biz de 61 ihracatçı birliğimizle görevimizin başındayız. Geçtiğimiz hafta 'Bugüne kadar ihracatımız için ürettik, şimdi sağlığımız için üretiyoruz" sloganıyla, günlük 1 milyon tıbbi maske ve 100 bin litre dezenfektan üretmek için üretim seferberliği başlatmıştık. Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda 95 bin üyemizi temsilen 15 Milyon TL'lik bağış yapacağımızı beyan ediyoruz. Bundan önce de olduğu gibi, ihracatın saha neferleri olarak ülkemiz adına üzerimize düşen ne varsa bir vazife olarak kabul edip icra etmeye devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el birliği ile atlatacağız, "Biz bize yeteriz Türkiyem" şeklinde konuştu.

TİM Başkanı Gülle: Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi         
21:42
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek         
17:34
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı         
17:32
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 21:57:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı Gülle: "Mart ayı ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine yakın seyretti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]