TİM Başkanı Gülle: "Mart ihracat rakamlarında güzel bir sürpriz yapacağız" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Mart ihracat rakamlarında güzel bir sürpriz yapacağız"

17.03.2021 13:07
TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Mart ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." dedi.

İş Bankası tarafından Dünya Gazetesi iş birliğiyle düzenlenen, İş'le Buluşmalar Toplantısı'nın 43'üncüsü, "Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" başlığıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Gülle, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.

Salgın döneminde dijital dönüşüme başarıyla uyum sağladıklarını dile getiren Gülle, tüm işleri dijital platformlara taşıdıklarını, 60 sanal ticaret heyeti ve 10 civarında sanal fuar düzenlediklerini söyledi.

Gülle, TİM Mobil Aplikasyonu, İhracat Radarı ve Alo TİM Çağrı Merkezi hizmetleri sayesinde ihracatçıların ihtiyaçlarını çağın gerekliliklerine uygun şekilde yanıtladıklarını kaydederek, göreve geldiklerinde 63 bin seviyelerinde olan ihracatçı sayısının 100 bini aştığını, her ay en az 1.500 yeni ihracatçıyı bu aileye kattıklarını anlattı.

TİM ile THY arasında lojistik konusunda imzalanan protokole ilişkin bir soru üzerine Gülle, ihracatta lojistiğin öneminden, rekabette de hava kargonun sunduğu avantajlardan bahsetti.

Salgın sürecinde Turkish Cargo ile yaptıkları ihracatla ilgili bilgi veren Gülle, "THY ile imzaladığımız hava kargo protokolü kapsamında 36 ülkede yüzde 40'a varan oranlarda indirim sağlanıyor. Bu indirim oranı ülkelere göre değişiyor. Bu anlaşma, hedef pazara ürünlerimizi ulaştırma konusunda bize ciddi avantaj sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Gülle, yıllık ihracat hedeflerinin 200 milyar dolar olduğunu anımsatarak, salgın sürecinde bir hub haline gelen Türkiye'nin ihracatına büyükelçilerin katkısından bahsetti.

"Mart ihracatında müthiş rakamlar çıkacak"

İsmail Gülle, TİM'in kadın girişimcilere yönelik faaliyetlerinden bahsederek, kadın ihracatçı ve girişimci sayısını artırmak, iş dünyasında kadın istihdamını geliştirmek, daha fazla kadının iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarında temsil edilmesi amacıyla TİM Kadın Konseyi'ni oluşturduklarını söyledi.

TİM-TEB Girişim Evi bünyesinde 150'yi aşkın kadın girişimciyi desteklediklerini, destek verdikleri kadın girişimcilerin 1.000'i aşkın kişiye istihdam sağladığını dile getiren Gülle, 2019'da destek sundukları kadın girişimcilerin 12 milyon dolarlık ihracata imza attığını anlattı.

Gülle, ihracatta bu yıla çok güzel başladıklarını belirterek, "Mart ihracat rakamlarında da güzel bir sürpriz yapacağız. Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." diye konuştu.

Ham maddedeki fiyat artışlarına değinen Gülle, şu açıklamalarda bulundu.

"Dünyada ciddi bir para fazlası var. Bütün emtialar artıyor. Bu durum bizim de ihracatta birim fiyatlarımızı artırma konusunda ciddi katkı sağlayacak. İhracatta kilogram başına düşen değerde biraz aşağıdayız. Bu rakam yatırımlarla yükselecek. Son dönemde cep telefonu üretimi gibi teknolojik yatırımlar, savunma sanayisinde atılan adımlar bizi cesaretlendiriyor."

"Yeşil dönüşüm KOBİ'lerin rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise dünyada olduğu gibi Türkiye'de de KOBİ'lerin, toplam çevresel etkinin önemli bir kısmını ürettiğini söyledi.

KOBİ'lerin, Yeşil Mutabakat ve döngüsel ekonomi odaklı bir dönüşüm konusunda mali kaynak eksikliği, müşteri talebi ve karlı olmayacağı endişesi taşıdığını dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte KOBİ'ler, düşük karbonlu ekonomiye geçişte, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi uygulamaları ile yeşil dönüşümün katalizörü olma potansiyeli de taşıyor. Dijitalleşme gibi yeşil dönüşüm de KOBİ'lerin rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç. KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci hızlandıracak destek ve teşvikler ile birlikte ele alınmayı gerekli kılıyor. KOBİ'lerin eko-tasarım ve dijitalleşme kanalları ile eğitim ve beceri seviyelerini artırmak, başarılı olan en iyi uygulamalardan ders alabilecekleri platformları oluşturmak, endüstriyel iş birliklerinde farklı paydaşlar ile birlikte çalışmaya yönlendirmek gerekiyor."

geri dönüşüm, İhracat, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Mart ihracat rakamlarında güzel bir sürpriz yapacağız' - Son Dakika Ekonomi


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