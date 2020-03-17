TİM Başkanı Gülle MB'nin faiz indirimi ve ilave likidite sağlanmasını değerlendirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklama ile Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını değerlendirerek "Alınan tedbirler, Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınının uluslararası ticarete yönelik oluşturduğu olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve ilave likidite sağlanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Alınan tedbirler, Türkiye ekonomisi ve ihracata önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi, ek likidite sağlanması ve ilave tedbirler Türk ihracatçısını rahatlatacak önemli bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Atılan bu adımlarla, ihracatçının ihracat taahhütlerini kapatmak konusunda istedikleri imkan sağlanmıştır.



Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının beklentilerin üzerinde 100 baz puanlık indirimle yüzde 10,75'ten yüzde 9,75'e indirilmesine karar verdi. Böylelikle, politika faiz oranı son bir yılda yüz 24'ten tek haneli değerlere düşmüş oldu. Bunun yanı sıra, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verildi. Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik önlemlerin alınması son derece önemli gördüğümüz bir başka husus. Toplamda 7,6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenebilmesi ihracatçılarımıza nefes aldıracaktır.



Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası FED'in ve diğer bazı Merkez Bankalarının benzer yönde hamleleri oldu. Avustralya, Güney Kore, Çin, Kanada ve İngiltere Merkez Bankaların da faiz indirimi yönünde karar aldı. Bu bağlamda baktığımızda, Merkez Bankalarının aldıkları kararların motivasyonunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının aldığı kararla benzer olduğu anlaşılmaktadır.



Virüs etkisiyle uluslararası kuruluşlar ardı ardına küresel büyüme tahminlerini yüzde 3-3,5 seviyesinden yüzde 2-2,5 seviyesine düşürmüştü. Merkez Bankası da bu hususu dikkate alarak koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflattığını, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde koordineli adımlar attığını ve virüsün sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkilerin yakından takip edildiğini kararında ifade etti.



'Küresel salgın' sıfatını kazanmış olan Koronavirüsün küresel ticaret ve dünya ekonomisine yönelik etkileri adına farklı senaryoların ele alındığı, hükümetlerin ve merkez bankalarının seri tedbirler aldıkları ve tartıştıkları bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz, ilk andan itibaren tehdidi ciddiyetle ele alarak, gerekli tüm tedbirleri almış ülkeler arasında önceliklidir. Bu kapsamda, Merkez Bankamızın da açıkladığı tedbir son derece yerinde görüyoruz. TİM olarak, bu kritik süreçte daha çok çalışarak, ülkemize en iyi şekilde katkı sağlayacağız" - İSTANBUL