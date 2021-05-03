TİM Başkanı Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu"
03.05.2021 13:18
TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması TİM Başkanı İsmail Gülle'nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a hediye takdimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TİM Başkanı İsmail Gülle'nin açıklaması
TİM Başkanı İsmail Gülle'nin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a hediye takdimi ANKARA - TİM Başkanı İsmail Gülle, nisan ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
TİM Başkanı İsmail Gülle: "Nisan ayı, Mart 2021'den sonra Cumhuriyet tarihinde en yüksek ihracat gerçekleştirdiğimiz ikinci ay oldu."
Gülle: En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu
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