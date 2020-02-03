TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.

6 saat önce

TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu.

TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı Gülle: "Ocak ayında ihracatımız yüzde 6,1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracatta ise 181,6 milyar dolara ulaştık."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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