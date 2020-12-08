TİM Başkanı Gülle: "Otomotiv sektörü salgın öncesi ihracat rakamlarını yakaladı" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Otomotiv sektörü salgın öncesi ihracat rakamlarını yakaladı"

08.12.2020 13:43
TİM Başkanı Gülle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2020 ihracat hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2020 ihracat hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Elbette, bu rekor ve başarılarda salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarını hızlıca yakalaması oldukça önemliydi." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı ve TİM'in koordinasyonunda ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonuyla 8-11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal otomotiv fuarı "Auto Expo Türkiye 2020"nin online açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik tarafından yapıldı.

" 6 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi"

Açıklamada açılıştaki konuşmasına yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, bu dönemde, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle birçok sanal ticaret heyeti, sanal fuar ve sanal ödül töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Gülle, "Küresel ticaret, belki de 100 yılda bir gerçekleşebilecek talep şokunun etkisini yavaş yavaş üzerinden atmaya çalışıyor. Ülkemizde ise iş dünyamızın bu zorlu sürece hızlı adaptasyonu ihracatımız adına olumlu gelişmeleri de beraberinde getirdi. Pandemi, her zaman üzerinde durduğumuz iş dünyasının dijital dünyaya adaptasyonu konusunda atılan adımları hızlandırmıştır. 36 heyetle, 43 ülkede gerçekleştirdiğimiz başarılı heyetler neticesinde yüzlerce firmamız 6 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. İhracatçılarımızın sanal ticaret heyetlerine gösterdiği yoğun ilgiyle beraber, sanal platformlarda edindiğimiz tecrübeyi ihracatımızda etkin bir şekilde kullanmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"2020 ihracat hedefimize emin adımlarla yürüyoruz"

İsmail Gülle, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verilerini anımsatarak, önceki yılın aynı dönemine göre, küresel ticaretin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 19 daraldığını ve 2020 yılı için küresel ticarette daralma beklentisinin ise yüzde 7 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Bu yıl için ciddi daralma beklenen sektörlerin başında ise otomotiv sektörünün geldiğini belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Ancak önemli pazarlarımızda kısıtlamaların tekrar başladığı, tüketimin kimi sektörlerde ciddi oranda azaldığı kasım ayında, başarılı ivmemizi sürdürdük. Otomotiv sektörümüzün kasım ayında ihracatını, yüzde 0,3 de olsa artırması, oldukça önemliydi. İhracatçılarımızın gayretleri sayesinde, geçtiğimiz eylül ve ekim aylarını, pandemiye rağmen tarihi rekorlarla kapattık. Ülkemiz yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olma başarısını gösterdi. 2020 ihracat hedefimiz olan, 165,9 milyar dolara emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Elbette, bu rekor ve başarılarda salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektörünün, salgın öncesi ihracat rakamlarını hızlıca yakalaması oldukça önemliydi."

"Reformlar dönemi yatırımları hızlandıracak"

Otomotiv sektörünün kasım ayındaki 2,698 milyar dolarlık ihracatının, tüm toplam ihracat içindeki payının yüzde 16,8 olduğunu dile getiren Gülle, "Bu rakam, pandemi kaynaklı kayıpların telafisi adına son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ulaşmada, otomotiv sektörümüze hayati bir rol düşmektedir. Bu anlamda otomotiv sektörümüz için yatırımlar ayrı bir önem arz etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'reformlar döneminin' sektörümüze yapılan yatırımları hızlandıracağına inanıyoruz. Son dönemde aldığımız yeni yatırım haberleri de beklentilerimizi doğrular nitelikte." ifadelerini kullandı.

Gülle, Auto Expo 2020 Fuarı'na ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"62 ülkeden ziyaretçilerin katılacağı, 29 ülkeden 76 firma ile ikili iş görüşmelerinin organize edildiği, 360 derece görünümlü sergi salonlarıyla donatılmış, sanal konferansların düzenleneceği Auto Expo 2020 Fuarı'nın yeni iş fırsatları yaratacağına ve otomotiv sektörümüzün gücüne güç katacağına inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sektörel trendleri iyi tayin ederek başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz. İhracatla yükselen Türkiye yolunda fuarımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Ticaret, Türkiye, İhracat, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle: 'Otomotiv sektörü salgın öncesi ihracat rakamlarını yakaladı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da hafta sonu uygulanan kısıtlama süresince açık olan işletmelerin alkol satışı yasaklandı Eski Galatasaraylı Yaser Yıldız kadro dışı kaldı: Yemekleri beğenmeyip dedikodu yapıyor Türk askeri 10 Aralık Zafer Töreni için Azerbaycan'a gitti Stüdyo karıştı! Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı, 12 kez "Haddinizi bileceksiniz" deyip canlı yayını terk etti Bir dönem kimsenin yüzüne bakmadığı cennet hurması, şimdilerde altınla yarışıyor Son Dakika! Vatandaşa ve esnafa kolaylık sağlayan kredi takip süresi uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tehdit etti: Ya yola geleceksin, ya da getirileceksin Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün canlı yayınına girip küfürler savurdu
Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim Hakem kararlarına isyan eden Ali Koç'tan devrim gibi öneri: Milli Piyango gibi belirleyelim         
14:08
Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem açıklaması: Kızım eski bölümleri izleyince ben de yenisini çekmeye karar verdim         
13:33
İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar         
13:11
Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı Feryatları yürek dağlamıştı! Dört yaşındaki çocuğu tüfekle vuran maganda yakalandı         
12:06
Aracın hakimiyetini kaybetti, istinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı Aracın hakimiyetini kaybetti, istinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı         
11:40
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 62'si erkek         
11:23
Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor Aynı kadından evlat sahibi oldular! 2 arkadaş, satıldığı iddia edilen kayıp çocuklarını arıyor         
11:12
Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından Vaka sayıları patladı, sağlık çalışanlarından "tedbir" çağrısı geldi: Artık çok yorulduk ve tükendik, lütfen virüsü ciddiye alın         
11:01
Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti Tehdit edilen doktor, hastasını bir öğrenciye burs verme şartı ile affetti         
10:24
Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi Reynmen'in Melek isimli şarkısı 1 saatte 500 bin izlendi         
10:22
CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü CHP'yi sarsan taciz skandalının görüntüleri ortaya çıktı! Önce darp etti, sonra saçından tutup tuvalete götürdü         
09:52
Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti Pitbull dehşeti! Sahibinin kucağından kaptığı süs köpeğini paramparça etti         
09:39
Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada Gözü dönmüş sapık, 11 yaşındaki kız çocuğunu bina girişinde sıkıştırıp istismar etti! O anlar kamerada         
09:33
Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti Brezilya, Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çin aşısını almaktan vazgeçti         
09:31
İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu         
23:41
Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü Böyle vicdansızlık görülmedi! Kadın boksör, kocasını döverek öldürdü         
19:44
Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2020 14:19:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı Gülle: "Otomotiv sektörü salgın öncesi ihracat rakamlarını yakaladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei