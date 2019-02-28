Son Dakika Haberleri: TİM Başkanı Gülle: ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak

TİM Başkanı Gülle: ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak

35 dakika önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV'nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamalarına büyük destek verecek.

TİM Başkanı Gülle: ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV'nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamalarına büyük destek verecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:00 

Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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