TİM Başkanı Gülle: ÖTV’nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak
35 dakika önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV'nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamalarına büyük destek verecek.
Türkiye
İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve deriler ile ihraç edilen araçlardaki ilk dolum akaryakıtında ÖTV'nin sıfırlanması, ilgili sektörlere büyük katkı sağlayacak ve ihracatçılarımıza ihracatı katlamalarına büyük destek verecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 04:00
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