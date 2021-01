- TİM Başkanı Gülle: "Pandemiye rağmen 2020 ihracatta rekorlar yılı oldu"

ANKARA - Aralık ayı ve 2020 yılı genel ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "Geçtiğimiz yıl, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. "Made in Türkiye" markasını, Dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Artık Türk İhracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hale geldi. Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Aralık ayı geçici dış ticaret verilerini Ankara'da düzenlenen 2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne göre Aralık ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17 milyar 844 milyon dolar olmasıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına ulaşıldı. Geçtiğimiz yılın tamamında ise ihracat 169 milyar 514 milyon dolar ile Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 6 sektör yıllık bazda rekor kırdı.Bu sektörler 7 milyar 301 milyon dolar ihracatla Hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla Mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla Çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla Yaş Meyve Sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla Halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla Meyve Sebze Mamulleri oldu.2020 yılı genelinde ise 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörü liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörü ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörü ise üçüncü oldu.

"Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız"

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İsmail Gülle, "Her anlamda zorlu bir yılı nihayet geride bıraktık. Ardı ardına zorluklar yaşamamıza rağmen, bugün ulaştığımız ihracat rakamı, ihracat ailesinin değişen koşullara uyum kabiliyetini ve hedeflere ulaşmadaki güçlü iradesini ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki, ihracat ülkemizin güvencesidir. Bugün ülkemiz, yılı pozitif büyümeyle kapatıyorsa, bunda en büyük pay sanayicinindir, ihracatçınındır. İhracatın saha neferleri olarak bizler, birçok ilke imza atarak, her koşulda görevlerimizi başarıyla ifa ettik. Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak. 2020 yılının başında, yüksek beklentilerle, tüm dünyanın sesi oldukça gür çıkıyordu. Sonra, bir anda pandemi geldi, sesler bozuldu hatta kesildi, ahenk bozuldu, her şey durdu. Ancak biz durmadık, bozuk seslerin çıkmaya başladığı bir anda adeta bir orkestra gibi bir araya geldik, ahenk ile çalışmaya başladık. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Bakanlarımız, TİM ve İhracatçı Birliklerinin değerli üyeleri, hep beraber büyük bir ekip çalışmasıyla ekonominin çarklarının ahenk içinde dönmesini sağladık. Artık Türk İhracatçısı neredeyse kendisiyle yarışır hale geldi. Ancak bu başarılar, bizi asla rehavete düşürmeyecek. Çünkü yol uzun ve hedef belli: "Hedefimiz dış ticaret fazlası veren Türkiye" ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız."

"43 ülkede 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik"

İsmail Gülle, ticaret diplomasisi faaliyetlerine, sanal ortamda aralıksız devam ettiklerini belirterek, "Birliklerimizle beraber, 43 ülkede 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirdik. Sanal Heyetlerimizde toplam 874 Firmamız, 2 bin 196 alıcı firmayla, 7 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca, 267 firmanın katılımı ile 6 sanal fuar düzenledik. Bu fuarlara 4 binden fazla firma kayıtlı ziyaretçi olurken, yüz binlerce bireysel katılımcı fuarlarımızı ziyaret etti. Kadın ihracatçılara özel olarak gerçekleştirdiğimiz ilk sanal ticaret heyetiyle Güney Amerika'yı hedefledik. Bizler, her koşulda, mazeret üretmeden, dijital ortamda olsun, fiziksel olsun, çalışmaya ve ihraç etmeye devam edeceğiz. "Made in Türkiye" markasını, Dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

2021 ihracat hedefi 184 milyar dolar

Yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerine vurgu yapan Gülle şunları söyledi: "Önce bu hedefi, ardından da 200 milyar dolar eşiğini aşmak için pazar çeşitliliğimizi ve küresel ticaretteki payımızı artırmamız gerekiyor. Bu hususta, Merkez Bankası'nın büyükelçilik açılışları ile ilgili ihracat karşılaştırma analiz sonuçları oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl, Büyükelçilik açılışları ilgili ülkeye ihracatı yüzde 27, ihracatçı firma sayısını yüzde 7,7 ve ürün çeşitliliğini yüzde 10 artırdı. Diplomasi ve ticaret diplomasisi faaliyetlerinin geliştirilerek sürdürülmesi, Türkiye markasına 2021 yılında da büyük katkılar sunacaktır. Tüm bunlara ilaveten, 2021 yılında, ABD'deki gelişmeleri de dikkatle izlemeyi sürdüreceğiz. Yeni yönetimin, korumacılıkla ilgili atacağı adımların hem dünyaya, hem de bölgeye ihracatımıza etkilerini takip edeceğiz. 2021'de "Güçlü ihracat için, güçlü finansman" diyerek, İhracatçılarımızı olası dalgalanmalardan koruyacak desteklerin uygulamaya geçirilmesiyle mevcut başarılarımızı daha da ileriye taşımak mümkün olacaktır. Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız. İhracatçılarımızın da bu kaynaklara erişimini sağlamalı, süreçlerini kolaylaştırmalıyız. Bu yıl, firmalarımızın dijital dönüşümüne ve sanayide otomasyon altyapısı çalışmalarına hız vermeli ve lojistik imkanlarını çeşitlendirmeliyiz"

"Türkiye sayılı ülkelerden olacak"

Türkiye'nin büyüme performansında ihracatın katkısına da değinen Gülle, "Dünya ekonomisindeki daralma beklentisi, ortalama yüzde 3-4 düzeyindeyken, Türkiye'nin de 2020 yılında yüzde 1-1,5 seviyesinde daralması bekleniyordu. Ancak, ülkemizin küresel ekonomide bu denli daralmanın yaşandığı bir yılı, özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekteki başarılı ihracat ve sanayi üretimi performansı sayesinde büyüyerek kapatacak sayılı ülkelerden olacaktır. Avrupa, lojistik maliyetler nedeniyle daha yakın bölgelerden tedarik yoluna yönelebilir, bu avantajı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu durumdan faydalanabilmek için de lojistik altyapı yatırımlarına ağırlık vererek, lojistik süreçlerini en verimli noktaya taşımalıyız. Emtia piyasalarındaki yükseliş ihracatımıza yüzde 2-3 oranında pozitif katkı sağlayacaktır." dedi.

"Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attık"

İsmail Gülle, Aralık ayında ihracatın, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 16'lık artışla 17 milyar 844 milyon dolar olduğunu ve bu rakamla yalnızca aralık ayının değil, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına imza attıklarına dikkat çekti. Gülle, 2020 yılı ihracatının ise 169 milyar 514 milyon dolarla, Yeni Ekonomi Programı 2020 İhracat hedefi olan 165,9 milyar doların üzerinde gerçekleştiğine vurgu yaptı. Gülle, "Koşullar ne olursa olsun, "İhracatla yükselen Türkiye" için, mücadeleye devam edeceğiz." diye konuştu.

"İlk kez ihracat yapan firma sayısında da rekor kırıldı"

Aralık ayında, ilk kez ihracat yapan firmaların sayısında da bir rekor kırıldığını ifade eden Gülle, "Tam 1794 firmamız, Aralıkta "İhracata Merhaba" dedi. İhracata yeni başlayan bu 1.794 firmamız Aralık ayında 89 milyon 289 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise, Aralık ayı içerisinde Toplam 42.772 firmamız ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılının tümünde ise ihracat ailesine katılan 18.123 firmamız 3,57 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 2021'de de ihracat ailesi hızla büyümeye devam edecek." şeklinde konuştu.

"6 sektörümüz yıllık bazda rekor kırdı"

Aralık ayı ve 2020 yılı genelinde sektörlerin performansları ile ilgili Gülle şunları söyledi: "Önceki yılın aynı ayına göre 22 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz. Bu sektörlerimizin 8 tanesi ise en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İlk kez bu kadar farklı sektörümüzün ihracatta rekor kırdığını görüyoruz. Bu sektörlerimiz; 1 milyar 222 milyon dolarla Elektrik-Elektronik, 835 milyon dolarla Makine ve Aksamları, 770 milyon dolarla Hububat, 574 milyon dolarla Mobilya, 489 milyon dolarla İklimlendirme Sanayii, 406 milyon dolarla Yaş Meyve, 290 milyon dolarla Halı ve 256 milyon dolarla Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller oldu. Sektörlerimizin yıllık ihracat rakamlarına baktığımızda ise, 6 sektörümüzün yıllık bazda rekor kırdığını görüyoruz. Bu sektörlerimiz, 7 milyar 301 milyon dolar ihracatla Hububat, 5 milyar 567 milyon dolarla Mobilya, 3 milyar 760 milyon dolarla Çimento, 2 milyar 731 milyon dolarla Yaş Meyve Sebze, 2 milyar 605 milyon dolarla Halı ve 1 milyar 684 milyon dolarla Meyve Sebze Mamulleri oldu. Rekorlara alışkınız, fakat böylesine zorlu bir atmosferde, rekorlara imza atmak, gerçekten takdiri hak ediyor, ihracat ailemizin her bir neferiyle gurur duyuyoruz"

Gülle şöyle devam etti:

"Sektörel anlamda, Aralık ayında; 2 milyar 799 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 1 milyar 800 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 1 milyar 662 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü, 1 milyar 383 milyon dolara ulaşan çelik sektörümüz dördüncü, 1 milyar 222 milyon dolara ulaşan elektrik-elektronik sektörümüz beşinci, 835 milyon dolara ulaşan makine sektörümüz altıncı, 820 milyon dolara ulaşan demir ve demir dışı metaller sektörümüz yedinci, 770 milyon dolarlık ihracatla hububat sektörümüz sekizinci, 769 milyon dolara ulaşan ihracatla tekstil sektörümüz dokuzuncu, ve 574 milyon dolara ulaşan ihracatla mobilya sektörümüz onuncu oldu. Aralık ayının en güçlü performansına imza atan sektörler; Yüzde 69 artışla 188 milyon dolara ulaşan Gemi ve Yat; yüzde 30 artışla 480 milyon dolara ulaşan Madencilik; yüzde 29 artışla 770 milyon dolara ulaşan Tekstil sektörleri oldu."

Otomotiv sektöründen 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat

Toplam 23 sektörün 1 milyar dolarlık ihracat rakamını aşma başarısını gösterdiğine dikkat çeken Gülle, "Sektörlerimizin yıllık performansına baktığımızda ise; 25 milyar 549 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz liderliğini korurken; 18 milyar 263 milyon dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, 17 milyar 143 milyon dolara ulaşan Hazırgiyim sektörümüz ise üçüncü, 12 milyar 675 milyon dolarla çelik sektörümüz dördüncü, 11 milyar 55 milyon dolarlık ihracatla elektrik-elekronik sektörümüz beşinci, 8 milyar 256 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörümüz altıncı, 7 milyar 543 milyon dolarla makine ve aksamları sektörümüz yedinci, 7 milyar 301 milyon dolarla hububat sektörümüz sekizinci, 7 milyar 287 milyon dolarla tekstil sektörümüz dokuzuncu ve 5 milyar 567 milyon dolarlık ihracatla mobilya sektörümüz onuncu oldu." diye konuştu.

İhracatta hangi sektörler öne çıktı

Aralık ayında sektörlerimizdeki çarpıcı artışlar ise; Çelik sektörümüz; Belçika'ya ihracatını yüzde 269 artışla 57 milyon dolara, ABD'ye ihracatını ise yüzde 162 artışla 76 milyon dolara çıkardı. Kimyevi Maddeler sektörümüz Aralık ayında, Hollanda'ya ihracatını yüzde 121 artışla 76 milyon dolara, Belçika'ya ihracatını ise yüzde 109 artırarak 59 milyon dolara yükseltti. Elektrik-Elektronik sektörü ihracatımız, İtalya'ya yüzde 102 artışla 57 milyon dolara, Almanya'ya yüzde 49 artışla 120 milyon dolara çıkardı. 2020 yılı genelinde ise;

Gemi ve Yat sektörümüz; Rusya'ya ihracatını 11 katına çıkararak 140 milyon dolara, Marşal Adalarına ihracatını ise 3 katına çıkararak 238 milyon dolara, Çelik sektörümüz ise Hong Kong'a ihracatını yüzde 169 artırarak 273 milyon dolara, Peru'ya ihracatını ise yüzde 92 artırarak 129 milyon dolara, 2020'de, Hububat sektörü ihracatımız Venezuela'ya yüzde 86 artışla 195 milyon dolara, Cibuti'ye yüzde 80 artışla 214 milyon dolara çıkardı.

2020 yılında 226 ülke ve bölgeye ihracat

Aralık ayında ihracatçılarımız, ülkemizin bayrağını 209 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Yılın tümünde ise, ihracat ailesi, 226 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. 2020 yılında ilk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu. İlk 20 ülkede bu pay yüzde 66,2 olarak gerçekleşti. Aralık ayında ihracatçılarımızın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke; Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 10 ülke; 1 milyar 572 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 111 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 84 milyon dolarla ABD, 976 milyon dolarla Irak, 849 milyon dolarla İtalya, 810 milyon dolarla Fransa, 643 milyon dolarla İspanya, 511 milyon dolarla Hollanda, 504 milyon dolarla İsrail, 472 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Aralık ayında en çok ihracat gerçekleştirilen 20 ülkenin 18'ine ihracatımız arttı.

39 ülkeye ihracatımız 1 milyar doları aştı

2020 yılında ilk 10 ülke ise; 15 milyar 977 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 242 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 186 milyon dolarla ABD, 9 milyar 136 milyon dolarla Irak, 8 milyar 78 milyon dolarla İtalya, 7 milyar 194 milyon dolarla Fransa,6 milyar 688 milyon dolarla İspanya, 5 milyar 191 milyon dolarla Hollanda, 4 milyar 703 milyon dolarla İsrail ve 4 milyar 495 milyon dolarla Rusya oldu. 2020 yılının tamamında ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz 20 ülkeden 7'sine ihracatımız arttı. 39 ülkeye olan ihracatımız 1 milyar doları aştı.

AB'ye 70 milyar dolarlık ihracat

Aralık ayında, ülke gruplarına göre ihracatta ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 21,5 artışla, 7,2 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 40 pay aldı. Aralık ayında 19 AB ülkesine ihracatımız arttı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri toplamında Avrupa kıtasının, Aralık ayı ihracatımızdaki payı ise yüzde 54,5 oldu.2020 yılının tamamında ise; Avrupa Birliği'ne ihracatımız 70 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında 8 AB ülkesine ihracatımız artış gösterdi. AB'nin ihracatımızdaki payı yüzde 41,3 olurken, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 55,7 oldu. 2020 yılında, diğer ülke gruplarında ise, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 31,3 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 15,2 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 12,8 milyar dolar; Kuzey Amerika'ya ise 11,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Aralık ayında 57 ilin ihracatı arttı

Aralık ayında 57 ilin ihracatı attı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilimiz sırasıyla; 6 milyar 609 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 420 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 314 milyon dolarla Bursa, 938 milyon dolarla İzmir, 886 milyon dolarla Gaziantep, 796 Milyon dolarla Ankara, 573 Milyon dolarla Sakarya, 478 Milyon dolarla Manisa, 331 Milyon dolarla Denizli ve 270 Milyon dolarla Hatay oldu.

Kastamonu ve Şırnak ihracatı dikkat çekti

En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 254 artışla 36 milyon dolara ulaşan Kastamonu; yüzde 128 artışla 129 milyon dolar ihracat yapan Yalova; yüzde 83 artışla 29 milyon dolarlık ihracata imza atan Burdur'da oldu. Kastamonu'da Madencilik sektörü ihracatını 57 katına çıkararak 14,4 milyon dolar oldu. Kayseri'de Hazırgiyim sektörü ihracatını 18 katına çıkararak 13,4 milyon dolara, Şırnak'ta Yaş Meyve Sebze sektörü ihracatını yüzde 300 artırarak 26,1 milyon dolara yükseltti.

17 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı

2020 yılının tamamında ise; en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 ilimiz sırasıyla; 66 milyar 677 milyon dolarla İstanbul, 12 milyar 881 milyon dolarla Bursa, 12 milyar 271 milyon dolarla Kocaeli, 9 milyar 535 milyon dolarla İzmir, 7 milyar 932 milyon dolarla Gaziantep, 7 milyar 766 milyon dolarla Ankara, 4 milyar 460 milyon dolarla Sakarya, 4 milyar 180 milyon dolarla Manisa, 3 milyar 191 milyon dolarla Denizli ve 2 milyar 434 milyon dolarla Hatay oldu. 17 ilimiz tarihlerinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştı. 16 ilimiz ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 211 artışla 300 milyon dolara ulaşan Kastamonu; yüzde 60 artışla 106 milyon dolarlık ihracata imza atan Adıyaman; yüzde 37 artışla 634 milyon dolar ihracat yapan Şırnak'ta oldu. 2020 yılında, Mardin'de Makine sektörümüz ihracatını yüzde 536 artırarak 135 milyon dolara, Şırnak'ta Yaş Meyve Sebze sektörümüz ihracatını yüzde 174 artırarak 151 milyon dolara, Ankara'da Hazırgiyim sektörümüz ihracatını yüzde 146 arttırarak 159 milyon dolara çıkardı.

Covid-19 ürünleri ihracatı hız kesmedi

Covid-19 ürünleri ihracatı, Aralık ayında da hız kesmedi. Aralıkta, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; maske ve önlük yüzde 610 artışla 44,3 milyon dolara, solunum cihazları yüzde 395 artışla 3,4 milyon dolara, tanı kitleri yüzde 162 artışla 13,3 milyon dolara, dezenfektan ihracatı ise yüzde 78 artışla 32,9 milyon dolara çıktı. Aralık ayında, toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 208 artışla 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılının tamamında; 2019 yılına göre; solunum cihazları yüzde 1093 artışla 103,4 milyon dolara, maske ve önlük yüzde 508 artışla 442,8 milyon dolara, tanı kitleri yüzde 169 artışla 117,8 milyon dolara, dezenfektan ihracatı ise yüzde 126 artışla 521,5 milyon dolara yükseldi. 2020'de, toplam Covid-19 ürünü ihracatı yüzde 233 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Miktar bazında da artış devam etti

Miktar bazında ihracatımız ise; Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 34,6 artarak 16,4 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 yılında ise, geçen yıla göre, yüzde 6,1 artarak, 155 milyon tona yükseldi.

Parite etkisi pozitif yansıdı

Son dönemde Euro Dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Aralık ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 689 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın tümünde ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 1,64 milyar dolar oldu.

21 bin 613 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti

Aralık ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 177 ülkeye toplam 5 milyar 592 milyon TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 391 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. 2020 yılının tümünde ise; 205 ülkeye toplam 53 milyar 971 milyon TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 21 bin 613 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.