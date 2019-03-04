Son Dakika Haberleri: Tim Başkanı Gülle: "Son 10 Yılda İş Gücüne Dahil Olan Kadın Sayısı Yüzde 60 Arttı"

Tim Başkanı Gülle: "Son 10 Yılda İş Gücüne Dahil Olan Kadın Sayısı Yüzde 60 Arttı"

1 saat önce

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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