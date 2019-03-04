Tim Başkanı Gülle: "Son 10 Yılda İş Gücüne Dahil Olan Kadın Sayısı Yüzde 60 Arttı"

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.

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Bakan Pakdemirli: Tohum Üretimimiz 1 Milyon 50 Bin Ton Oldu