Tim Başkanı Gülle: "Son 10 Yılda İş Gücüne Dahil Olan Kadın Sayısı Yüzde 60 Arttı"
1 saat önce
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ANKARA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şubat ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:49 Kaynak: AA
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