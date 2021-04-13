TİM Başkanı Gülle: "Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı iki katına çıktı" - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: "Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı iki katına çıktı"

13.04.2021 11:41
TİM Başkanı Gülle:

Sivas'ın özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı, yüzde 53 gibi önemli bir yükselişle 76 milyon dolara yükseldi.

Sivas'ın özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı, yüzde 53 gibi önemli bir yükselişle 76 milyon dolara yükseldi. Kentimizden yapılan ihracatın 2020 yılında 1 milyon doları aştığı ülkeler arasında bir önceki yıla göre Tayland'a ihracat yüzde 277, Avusturalya'ya yüzde 208, İsrail'e yüzde 83 arttı. Sivaslı ihracatçılarımız Kongo'dan Vietnam'a, Kolombiya'dan Estonya'ya toplam 12 ülkeye 2020 yılında ilk defa ihracat yaptı. Geçtiğimiz ay, Sivas'ta ilk kez jeotermal su ile yetiştirilen yerli domatesimizin ihracatına başlanıldı. Düne kadar dışarıdan meyve sebzesini ithal eden Sivas, artık dünyaya ihracat gerçekleştiriyor. Kentimiz 90 ülkeye ihracat yapıyor" dedi.

61 ihracatçı birliği, 27 sektörü ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları" devam ediyor. Program kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ihracata özendiriliyor. Eğitimlerin sonuncusu, Sivas'a yönelik online gerçekleştirildi. Katılımcılar nasıl ihracatçı olunacağı, ihracata ilişkin desteklerden nasıl yararlanılabileceği ve ihracatın finansmanına kadar birçok konuda bilgilendirildi. Yoğun ilgi gören programın açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan ile TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı. Gülle, programda yaptığı konuşmada, ihracat ailesinin Türk bayrağını dünyanın farklı coğrafyalarındaki birçok ülkede dalgalandırdığını belirterek, Sivas'ın da geçtiğimiz yıl 90 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdiğine işaret etti.

Kongo ve Vietnam'a kadar ihracat başarısı

Etkinlikte memleketi Sivas'ın ihracatı ve "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı" hakkında bilgiler veren TİM Başkanı İsmail Gülle "Sivas'ımız, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, medeniyetlerin buluştuğu, ozanlar diyarı, sazın, sözün ve kültür zenginliklerimizin bir arada yaşadığı kadim topraklardır. Ben de bu toprakların bir evladı olarak baba ocağı, ana yurdu Sivas'a özlemlerimi belirtiyorum. Son 10 yılda, Sivas'ın ihracatı, yüzde 53'lük önemli bir artış göstererek 76 milyon dolara yükseldi. Sivas, özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine başarılı bir ihracat performansı sergiledi. Geçtiğimiz yıl Sivaslı firmalarımız, ABD'ye 12,7 milyon dolar, Çin'e 12,5 milyon dolar, Almanya'ya 7,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. Yine Sivas'tan yapılan ihracatın 2020 yılında 1 milyon doları aştığı ülkeler arasında bir önceki yıla göre Tayland'a ihracat yüzde 277, Avusturalya'ya yüzde 208, İsrail'e yüzde 83 arttı. Sivaslı ihracatçılarımız Kongo'dan Vietnam'a, Kolombiya'dan Estonya'ya toplam 12 ülkeye 2020 yılında ilk defa ihracat yaptı. Toplam 90 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Makine Aksamları Sektörü ihracatta lider

Sivas'tan en çok ihracatın 25,9 milyon dolarla Makine Aksamları Sektörü'nde yapıldığını dile getiren Gülle "Bu sektörü 17,8 milyon dolarla Madencilik, 5,9 milyon dolarla Demir ve Demir Dışı Metaller sektörleri takip etti. Sivas'ın ürün bazında ihracatını analiz ettiğimizde, 604 farklı 6'lı GTİP kodlu üründe ihracat gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ürünlerin 297'sinde, ülkemiz rekabet üstünlüğüne sahip. Sivas'ın ihracatında, ülkemizin rekabet avantajına sahip olduğu ürünler ise; mermer ve travertenler buğday unu, vermikülit, perlit ve kloritler, mobilyalar, ahşap mobilyalar ve ısı pompaları oldu. Sivas'ın 2020'de en çok ihracat gerçekleştirdiği beş ürün ise; transmisyon milleri, kranklar, blok mermer, traverten, tıbbi mobilya aksam ve parçaları, dezenfektanlar, yontulmuş mermer, traverten ve su mermeri oldu. Tarım ve Hayvansal Mamuller sektörlerinde de coğrafi işaretli ürünleriyle ilimiz büyük bir potansiyel taşıyor" diye konuştu.

"Eğitimlerimiz sayesinde her ay 1500 firma ihracata başlıyor"

Geçtiğimiz ay Sivas'ta ilk kez jeotermal su ile yetiştirilen yerli domates ihracatına da başlanıldığına dikkat çeken Gülle, şöyle devam etti: Düne kadar dışarıdan meyve sebzesini ithal eden Sivas, artık dünyaya ürün satıyor. Sivaslı yatırımcılarımızı, üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Göreve geldiğimizden beri, yurdumuzun her bir köşesinde, ihracat ailemize yeni üyeler, yeni ihracatçılar kazandırmak için büyük bir hızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhracatı teşvik etmek ve firmalarımızı ihracata başlatmak adına, dünyada uygulanan pek çok modeli detaylı bir şekilde inceledik. Çalışmalarımızın sonucunda, kendi alanında ilkleri barındıran "TİM KOBİ İhracat Seferberliği" ortaya çıktı. Bugün, ilk eğitim programımız üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Bu iki yılda ihracat ailesine 35 bin 677 firma katıldı. İhracatçı sayımız, 100 binlerle anılıyor. Bu eğitimler sayesinde, her ay ortalama 1500 firma ihracata başlıyor. Bu büyük başarılar, daha çok firmamızın ihracatçı olması adına bizleri heye-canlandırıyor. İşte bugün Sivas'ta, bu eğitimi düzenlememizin de en temel sebebi bu. Çünkü daha çok ihracat, daha çok ihracatçıyla mümkün. Bugün burada, eğitim sonucunda bir firma dahi ihracata başlasa, o firmamız belki de yıllar boyunca ihracat gerçekleştirerek ülkemizin geleceğinde önemli bir rol alacak. Bu inançla son iki yılda, 11'i ülkemizde, biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dijital platformda olmak üzere, 12 "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi" düzenledik.

"İhracatla yükselen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları'nı üç hedef kitleye yönelik olarak tasarladıklarını aktaran Gülle "İlki, halihazırda kendi işletmesi olan ve ihracat faaliyetleri yapmak isteyen şirket temsilcileri. İkincisi, sürekli ihracat artışı sağlamak isteyen firmalar. Üçüncüsü, genç girişimciler... Gerçekleştirdiğimiz eğitimle alanında yetkin uzmanlarımız, İhracatta Pazarlama Stratejileri, İhracat Destek Programları, Proje Hazırlama, İhracatın Finansmanı, İhracat Kredileri, İhracata Yönelik Garanti Sigortası Uygulamaları gibi birçok konuda firmalarımıza ve girişimcilerimize, tecrübelerini aktardı. Bugün hep beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz, Sivas TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi programımıza katılacak yüzlerce firma temsilcisi ve girişimcinin ihracata ilk adımını atacağına yürekten inanıyorum. Topyekün kalkınmamızın anahtarının Sivas gibi güzide şehirlerimizin kalkınmasıyla gerçekleşeceğine inanıyoruz. İhracatla yükselen Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

TİM Başkanı Gülle: Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı iki katına çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İhracat, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı iki katına çıktı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
12:47 Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Sınırı hattında gerilim tırmanıyor! NATO'dan Rusya'ya uyarı: Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli         
12:48
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TİM Başkanı Gülle: "Son 10 yılda Sivas'ın ihracatı iki katına çıktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei