TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in... - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in...

6 saat önce

TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz.

TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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