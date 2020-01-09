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TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in...
6 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:16 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "Şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gidiyoruz."
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