TİM Başkanı İsmail Gülle, Şubat ayı ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şubat ayı ihracatını yüzde 2,3'lük bir artışla tamamladık. Ülkemizin milli hassasiyetinin yüksek olduğu bu dönemde ihracatçılarımızın gösterdikleri gayretlerin neticesi olarak Ocak ayından sonra Şubat ayını da artıyla geçirdik" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Şubat ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Şubat ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olarak rekor tazeledi. Son 12 aylık ihracat ise 182,1 milyar dolara ulaşıldı.



İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle,"Şubat ayı ihracatını yüzde 2,3'lük bir artışla tamamladık. Ülkemizin milli hassasiyetinin yüksek olduğu bu dönemde ihracatçılarımızın gösterdikleri gayretlerin neticesi olarak Ocak ayından sonra Şubat ayını da artıyla geçirdik" şeklinde konuştu.



Dünyada beklenmeyen gelişmeler sonrası ülkelerin aldıklarını önlemlerin ticareti etkilediğini, buna rağmen Türkiye'nin ihracat rakamlarının artıda olmasının son derece anlamlı olduğunun altını çizen TİM Başkanı Gülle,"Dünyadaki bütün bölgelere ihracat gerçekleştiren ihracat ailesiyle iftihar ediyoruz. Özellikle şehitlerimizin olduğu bu dönemde göğüsümüzü kabartan başarıların gerçekleşmesi, uğraşların boşuna verilmediğini gösteriyor" dedi. İhracatın ithalatı karşılama oranının Şubat ayında artı yönde devam ettiğini söyleyen Gülle, "İthalat artarken paralelinde ihracatın da artarak karşılama oranını sürdürdüğünü söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.



"Bin 555 yeni ihracatçı aramıza katıldı"



Geçtiğimiz yıl 27 bin üzerinde yeni ihracatçının, ihracatçı ailesine katıldığından bahseden Gülle, "Her ay mutluluk duyarak açıkladığımız verilerden birisi budur. Şubat ayında da bin 555 ihracatçımız 127 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek, ailemize katıldı" dedi.



Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak; ihracatçı sayısının ithalatçı sayısını geçtiği bilgisini veren Gülle, "Bu bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadesini kullandı.



"Otomotiv sektörü ilk sırada"



Ülkeler bazında bakıldığında Ocak ve Şubat ayında en fazla ihracat yapılan ülke sıralamasında bir değişiklik yaşanmadığını söyleyen Gülle, "Otomotiv sektörü birinci, hazır giyim sektörü ikinci, kimya sektörümüz de üçüncü sırada yer alıyor. Buradaki en büyük pazarımız Almanya, İngiltere Irak, İtalya ve ABD olarak sıralanıyor. Bu noktada Irak ve ABD'ye yapılan ihracatlarda önemli bir artış görüldü" şeklinde konuştu.



6 bin 251 firma TL ile ihracatı tercih etti. Bu rakam toplamda 4,2 milyar liraya ulaştı. İsmail Gülle, bu rakamın ticaret yapılan ülkelerle yerel paralara dönülmesinde önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.



"Birim yüksek katma değerli ihracat yönünde doğru yoldayız"



Söz konusu dönemde miktar bazında ihracatın yüzde 8,2 oranında artarak 12,1 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, "Bizim artık özellikle 2018 ve 2019 yıllarının etkilerinden yavaş yavaş sıyrıldığımızın göstergesi. Artış miktarlarının birbirlerine yaklaştığını görüyoruz. Hem geçen ay hem de bu ayki veriler gelecekte birim fiyatı yüksek katma değerli ihracat yönünde doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.



"Koronavirüs kaynaklı negatif bir etki yok"



Gülle, koronavirüsten dolayı İran ve Irak sınırlarıyla ilgili alınan tedbirlerin ihracatı olumsuz yönde etkilememesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gülle, "Koronavirüs uzaklarda diye algılanıyordu ama neticede hastalığın yayılması kapılarımıza kadar getirdi. Bakanlığımızın aldığı önlemler son derece yerinde. Önceliğimiz insan hayatı. O yüzden sağlık ile ilgili alınan bütün kararları karşılıyoruz. Bu çerçevede ihracatımızı alınan bu kararlardan daha az etkilenerek nasıl daha az yapabiliriz bunun için çalışıyoruz. Ticaretimizde ki tampon bölgelerde ki oluşturulan çözümlerle o ülkeye olan ihracatlarımızı kesintiye uğratmamaya çalışıyoruz. Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Ülkemizde şu ana kadar bir virüs vakası olmadı. Bütün bu neticesindeki bu olayların olmamasının ihracatımıza da, ticaretimize de çok büyük değer katacağı bilinciyle hareket etmeliyiz. Şu anda ihracatımızda bu konuda virüsten dolayı negatif bir etki yok aksine daha pozitife doğru ilerliyoruz. Azda olsa etkilerini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bunun olumlu etkilerini ihracatımızda göreceğiz" diye konuştu.



Büyüme değerlendirmesi



TİM Başkanı Gülle, 2019 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 0,9'luk büyüme oranı yakalamasına ilişkin de değerlendirmede bulundu. Gülle, "Yeni ekonomik programında belirlendiği gibi son çeyrekte 5 ve 5'in üzerinde bir büyüme bekleniyordu. Bu rakam 6 olarak geldi ve yıllık bazda 0,9 büyüme gerçekleşti. Yani 2018 ve 2019 'un gösterilen mücadelenin neticesinde bu rakamların Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamış olduğu programında gün gün, ay ay, ve rakam olarak tutması bu konuda önemli olmuştur. Bu teşhislerin ve sonuçları bizim artık mali ekonominin normalleştiğini, dış etkinin azaldığını ve bu politikalar çerçevesinde de artık bizim şu anda yatırım ve büyümemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin ihracatını içeride istihdamını artıracaksak yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Faizlerin de neredeyse tek rakamlara düşmesi ve bundan sonraki süreçte özellikle Türk lirasındaki istikrarlı durumun yatırımları etkileyeceği kanaatindeyiz. Bu tabi Türkiye'nin 2018 ve 2019 yılında ertelenmiş yatırımları 2020 yılında yatırım atağıyla hem büyümeyi planlanan rakamlara itmek hem de Türkiye'nin üretim gücünü artırarak ihracattaki potansiyelini yükseltme yolunda bir dönem olacaktır" şeklinde konuştu.



"Daha fazla ihracat, daha fazla yatırım"



Gülle son olarak şunları kaydetti: "2020 yılı bizler açısından önemli ve bütün planın hedefleri burada birleşiyor. Buradaki hedeflerin tutturulması ve 2023 yılı hedeflerini tutturmak hep söylediğimiz gibi dış ticaret fazlası veren Türkiye için daha fazla üretmeye daha fazla ihracat yapmaya ve daha fazla yatırım yapamaya bundan sonraki süreçte daha çok gayret edeceğiz. İhracat bu ülkenin en büyük misyonudur. Bu açıdan üretici firmalarımızın ihracatta göstermiş oldukları bu mücadelenin ülkemize son derece anlamlı olduklarını ve bu aileyle temsil etmekten de büyük onur duyuyorum." - İSTANBUL