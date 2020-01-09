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TİM Başkanı Gülle: "Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Verilen...
7 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Verilen teşvikleri, ülkeye ihracat ve döviz olarak getiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:42 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "Teşviklerin amacına ulaştığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Verilen teşvikleri, ülkeye ihracat ve döviz olarak getiriyoruz."
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