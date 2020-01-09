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TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak."
7 saat önce
TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 Kaynak: AA
TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak."
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