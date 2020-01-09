TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak." - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TİM Başkanı Gülle: 'TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak.' - Son Dakika Ekonomi

TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak."

7 saat önce

TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak.

TİM Başkanı Gülle:

TİM Başkanı Gülle: "TİM kendi insiyatifi ile giriş aidatını ihracatçıdan almayacak."

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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