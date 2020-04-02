TİM Başkanı Gülle: Türk ihracatçısı bu süreçten güçlenerek çıkacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı mart ayında 13 milyar 426 milyon dolar oldu.



TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ülkemiz, ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdi. Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı da genişletmeyi başardık. Küresel ekonomik koşullardaki beklentilerde bu denli zorlu bir tabloya rağmen, önceki deneyimlerimizden hareketle Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek; ihracatta Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), mart ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Mart ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 17,8 düşüşle 13 milyar 426 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 179 milyar 98 milyon dolara ulaştı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisiyle şubat ayından itibaren birçok ülkenin gerek ithalatında gerekse ihracatında düşüş yaşandığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, "Mart ayı ihracat rakamlarımız, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının küresel ticaret üzerinde beklenen etkilerini gözlemlediğimiz bir tabloya işaret etmektedir.2020 yılının üçüncü ayında, koronavirüs salgınının merkezinin en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği'ne kayması, Dünya genelinde gözlenen talep şoku ve tedarik zincirindeki kırılmaların etkisini, güçlü bir şekilde küresel ticaret üzerinde gözlemlemeye başladık ve ihracatımız da bu tablodan doğal olarak etkilendi. Türkiye ihracatçısının proaktif gücüyle dünya ekonomisini durma noktasına getiren koronavirüse karşı iyi bir sınav verdi. Çin, Almanya ve İtalya gibi birçok ihracatçı ülkenin aksine ihracatçı sayımız artarken, pazarlarımızı genişletmeyi başardık. Firmalarımıza küresel ticarette bugün yaşanan olağanüstü gelişme ve koşullara rağmen ihracattan vazgeçmemeleri hasebiyle teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum" dedi.



Küresel virüs salgınının dünya ekonomisi ve küresel ticarete yönelik öngörüleri tümüyle değiştirdiğini hatırlatan Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Küresel ekonomik koşullardaki beklentilerde bu denli zorlu bir tabloya rağmen, önceki deneyimlerimizden hareketle Türk ekonomisinin şoklara dayanıklı olduğuna ve Türk ihracatçısının da bu süreçten güçlenerek çıkacağına dair inancımız tamdır. 2020 ve sonrası için hedeflerimizin arkasındayız. Yolumuza devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, salgının sona ermesinin ardından ihracatçılarımız yaşanan bu kaybı ciddi manada telafi edecek; ihracatta Türkiye'nin küresel ticaretin 'güvenilir limanı' olduğunun tescillenmesiyle yeni rekorlara imza atmayı kaldığı yerden sürdürecektir."



Hükümetimiz ihracatçımızın bağışıklık sistemini güçlü kılacak adımlar atmıştır



TİM Başkanı, 1929 Büyük Buhranı'ndan bu yana gerçekleşen en ciddi küresel krizle karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak " Şu ana kadar virüsten en çok etkilenen ülkeler dönemsel olarak değişiklikler gösterdi. Başta Çin'de vuku bulan virüs, zamanla merkezini değiştirerek farklı coğrafyalara oldukça hızlı bir şekilde yayıldı. Pek çok komşusunda vaka sayıları azımsanmayacak seviyelerdeyken ülkemiz, aldığı ciddi ve etkili tedbirlerle bu süreçte örnek gösterilen ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemiz, ilk andan itibaren tehdidi ciddiyetle ele alarak sosyal ve ekonomik her alanda gerekli tüm tedbirleri almış, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımız olmak üzere hükümetimiz, ihracatçılar olarak bizlerin de



bu süreci hasarsız atlatabilmesi adına talep ve önerilerimizi dikkate alarak ihracatçımızın ve iş dünyamızın bağışıklık sistemini güçlü kılacak tez adımlar atmıştır. Bakanlığımızın hızlı ve proaktif önlemleri sayesinde, yaşanan bu sürecin ihracatımıza etkisinin sınırlı tutulması adına



başlatılan 'Temassız İhracat' uygulamasıyla birlikte en olağanüstü durumlarda dahi ihracatımızın önündeki engellerin kaldırılması sağlanmıştır. Bu bağlamda, küresel virüs salgınıyla mücadele adına yürütülen 'Şeffaf' ve 'Akılcı' politikalar dolayısıyla, Sağlık Bakanlığımıza ve Türkiye'nin ihracatının sürdürülebilirliği adına tüm gümrük ve lojistik süreçlerinin aksamaması hususunda gecesini gündüzüne katarak çalışan Ticaret Bakanlığımıza, bu önemli süreci dünyaya örnek teşkil edecek bir özveriyle yürütmelerinden dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi adına şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.



Yerli üretim 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'nin gerçekleşmesinde kilit rolü oynayacak



Küresel virüs salgınını Türkiye'nin en güçlü şekilde atlatması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 61 İhracatçı Birliği ile 15 Milyon TL'lik bir destekle katıldıklarını ifade eden Gülle, "Biz bize yeteriz' diyor, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın bu virüs salgınıyla mücadelesine her türlü katkıyı sağlamak adına ihracatımızın vazgeçilmez gücü fabrikalarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. Bazı sektörlerimizde yerli ve milli üretimimizin, ithal ürünlerin ucuz fiyatı sebebiyle ani küresel talep artışlarında zorlanması neticesiyle gördük ki; maliyet olarak dezavantajlı olsak da bazı kilit ürünleri kendi imkanlarımızla üretmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki bu dezavantaj, gerçekleştireceğimiz inovatif çalışmalarla beraber ortadan kalkacak ve yerli üretim 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' nin gerçekleşmesinde kilit rolü oynayacak. TİM ve bünyesindeki 61 ihracatçı birliğinin bu kapsamda, günde 1 milyondan 2 milyona, ilk etapta ayda 40 milyona ulaşması hedeflenen maske ve ayda 2 milyondan başlayarak milyonlarca litre dezenfektan üretimi ile ilgili seferberliğinin özü de bu. 95 bini aşkın ihracatçının yek vücut olduğu TİM ailesi olarak ülkemizin bu zorlu süreci hasar almadan atlatması adına elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz" şeklinde konuştu.



Mart'ta 1335 firma ihracat ailesine katıldı



Mart ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı Gülle, şu bilgileri verdi: "Türkiye ekonomisinin bugünü ve geleceği açısından vazgeçilmez bir sacayağı olduğu perçinlenmiş olan ihracatımıza yönelik farkındalık ve TİM olarak ülkemizin her noktasında yürüttüğümüz KOBİ ihracat Seferberliği eğitimlerimizin en net sonucu olarak; mart ayında ihracat ailemize 1.335 firmamızın katıldığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız mart ayında 61,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, mart ayı içerisinde toplam 35.910 firmamız ihracat gerçekleştirdi."



83 ülkeye ihracat 512 milyon dolar arttı



Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen mart ayında 83 ülkeye ihracatını 512 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 83 ülkenin 62'sinde artış yüzde 10'un, 28'inde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Bu ülkeler arasında, geçtiğimiz yılın mart ayına göre 15,2 milyon dolar ihracat artışıyla Cibuti, 15,1 milyon dolar ihracat artışıyla Gana ve 14,1 milyon dolar ihracat artışıyla Umman dikkat çekti.



Otomotiv sektörü liderliği sürdürdü



Mart ayının lideri, 2,62 milyar dolarlık ihracat ile Otomotiv sektörü oldu. Otomotivi 1 milyar 554 milyon dolar ihracat ile Kimyevi Maddeler ve 1 milyar 215 milyon dolar ile Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektörleri takip etti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre Otomotiv sektöründe yüzde 28,5, Hazırgiyim ve Konfeksiyon sektöründe yüzde 27,4, Kimyevi Maddeler sektöründe yüzde 15,4 oranında düşüş gerçekleşti.Mart ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 53,3 artışla 209 milyon dolar ihracata ulaşan Fındık ve Mamulleri, yüzde 26,9 artışla 162 milyon dolara ulaşan Meyve Sebze Mamulleri ve yüzde 24,6 artışla 179 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Yaş Meyve ve Sebze sektörleri oldu.



AB'nin ihracattaki payı yüzde 46,2'ye yükseldi



Mart ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 205 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,3 milyar dolar ile Almanya, 880 milyon dolar ile ABD ve 802 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 46,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 64,8'e yükseldi.ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya ve Fransa'nın da yer aldığı tam 20 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği'nin ihracattaki payı 6,2 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 46,2 seviyesine yükseldi.



En dikkat çekici ihracat artışı Kastamonu'da yaşandı



İllerin ihracatına bakıldığında; mart ayında 25 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5 milyar 268 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 98 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 88 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 184 artışla 17,9 milyon dolar ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 98 artışla 43,5 milyon dolara ulaşan Düzce ve yüzde 65 artışla 22,5 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da yaşandı. Düzce'de Fındık ve Mamulleri sektörü ihracatını 184 kat artırırken, Mardin'de Makine sektörü ihracatını 3,4 katına çıkarttı. İzmir'de Hububat sektörünün ihracatını yüzde 130 artırdığı, Ankara'da ise Hazırgiyim sektörünün ihracat artışının yüzde 98'i bulduğu görüldü.



177 ülkeye 4,6 milyar TL ile ihracat yapıldı



Ay boyunca 177 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,6 milyar TL oldu. 5789 firma mart ayında beyannamelerinde Türk Lirasını tercih etti.



Paritenin olumsuz etkisi 131,3 milyon dolar oldu



Miktar bazında ihracat ise martta yüzde 1,2 düşüşle 12,6 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, mart ayında Euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 131,3 milyon dolar oldu. - İSTANBUL