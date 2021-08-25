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TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü - Son Dakika

TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü

25.08.2021 15:58
TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 26'ncısı düzenlenen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada doğal taş sektörünün ihracattaki başarısına dikkat çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 26'ncısı düzenlenen MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada doğal taş sektörünün ihracattaki başarısına dikkat çekti. Gülle, sektör ihracatının 2021 yılının ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar doları aştığına vurgu yaptı. Gülle, Türkiye'nin doğal taş ihraç eden dördüncü ülke olduğunu söyledi.

Gülle, "Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Ülkemiz, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke. 2021'in ilk 6 ayında en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, 326 milyon dolar ile Çin, 227 milyon dolar ile ABD ve 53 milyon dolar ihracat ile Fransa oldu.Bu dönemde 113 ülkeye ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine göre artış kaydetti" dedi.

"FUARLAR FİRMALARIN GELİŞMESİNE HİZMET EDER"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Gülle, fuardaki stantları tek tek ziyaret ederek firma temsilcileriyle de sohbet etti. Fuar açılışında yaptığı konuşmada Gülle, "Fuarlar ticaret erbabı için bayram gibidir. Dostlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla buralarda görüşürüz. Sektörün her alanında faaliyet gösteren firmaları buralarda tanırız.  Kendimizi, ürünlerimizi, maharetlerimizi buralarda tanıtma imkanı buluruz. Zihinlerimizi burada gördüklerimizle açarız, ufkumuzu buralarda gördüklerimizle genişletiriz. Nihayetinde fuarlar, firmalarımızın gelişmesine hizmet eder. Firmalarımızın gelişmesi ise ülkemizin kalkınmasına hizmet eder ki bu da "muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde bir Türkiye" hedefine bizleri bir adım daha yaklaştırır. O sebeple, bugünkü birlikteliğimizi son derece önemli görüyorum. Marble İzmir Fuarı sayesinde, Fuarın katılımcıları doğal taş tasarımından ağır iş makinelerine kadar sektörü her boyutuyla görme imkanı yakalayacak. İçeriği, katılımcıları, kongreleri ve yarışmalarıyla, çok iyi bir şekilde kurgulanmış fuarda emeği ve destekleri geçen herkese tebrik ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"DÜNYANIN TOPLAM İHRACATINDAN YÜZDE 11 PAY ALIYORUZ"

Türkiye'nin, dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu kuşakta yer aldığına dikkat çeken Gülle, "Doğal taş sektöründe, dünyanın toplam ihracatından yüzde 11 pay alıyoruz. Ülkemiz 5,1 milyar metreküp muhtemel mermer rezerviyle, tahmin edilen dünya rezervinin üçte birine sahip. Hammadde bolluğunun yanı sıra ülkemizde doğal taş sektörü, çeşit ve renk açısından zenginliği, sektörel tecrübe üstünlüğü, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, geniş renk skalası, öncü teknolojileri kullanması gibi özellikleri sayesinde dünya doğal taş piyasasının önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor. Türkiye, dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke. Bir puandan az farklarla listede önümüzde yer alan İtalya ve Hindistan'ı geçerek sektörde ikinci olmamız ise güçlü rezervlerimiz sayesinde gayet mümkün. Ülkemizin sahip olduğu doğal zenginlikleri, iş yapma kabiliyetlerimizle birleştirerek oldukça önemli başarılar elde ettik. Son yıllarda, doğal yapı taşlarının tekrar keşfedildiğini, diğer ürünlere oranla daha estetik ve sürdürülebilir olması nedeniyle daha fazla tercih edildiğini de görüyoruz. Şimdi bize düşen, Turkish Stone markasını daha da güçlendirerek, küresel piyasalarda oluşan olumlu havayı, katma değerli ihracatımızla taçlandırmak" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR 113 ÜLKEYE İHRACATI ARTIRDI

Sektör ihracatının 2021 yılının ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 1 milyar doları aştığını dile getiren Gülle şöyle devam etti:

"Doğal taş sektöründe güçlenerek yolumuza devam ettiğimizi ihracat rakamlarımız da ortaya koyuyor. 2021'in ilk 6 ayında en çok işlenmiş doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz üç ülke sırasıyla, 326 milyon dolar ile Çin, 227 milyon dolar ile ABD ve 53 milyon dolar ihracat ile Fransa oldu. Bu dönemde 113 ülkeye ihracatımız bir önceki senenin aynı dönemine göre artış kaydetti. Mısır'a ihracatımız yüzde 154, Hindistan'a ihracatımız yüzde 141, Libya'ya ihracatımız yüzde 84 arttı. Bu artışlar, sektör ihracatında, küresel ticaretteki gerilimler ve pandemi kaynaklı yaşanan kayıpların telafi edildiğinin en net göstergeleridir. Ülkemizde değişik renk, doku ve desende 480'den fazla doğal taş çeşidi bulunuyor. Bu sayede uzun vadeli hedeflerimize ulaşacağımıza Türkiye'yi dış ticaret fazlası veren bir ülke haline getireceğimize, tüm kalbimizle inanıyoruz."

"EGE İHRACAT BİRLİĞİ'NİN SON 12 AYDAKİ İHRACATI 15 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

TİM Başkanı İsmail Gülle, MARBLE İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın açılışı sonrası Ege Bölgesi İhracat Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bir araya geldiği Egeli ihracatçıların, talep ve önerilerini dinleyen Gülle, "Temmuz ayı itibariyle son 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Bu başarıda şüphesiz Ege İhracatçı Birliği üyelerimizin önemli bir katkısı var. Ege İhracatçı Birliğimizin ihracatı yılbaşından bu yana geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 8,5 milyar doları bulurken, son 12 aylık periyottaki ihracatı 15 milyar dolara ulaştı. Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye ulaşma yolunda, tüm sektörlerimizin tüm firmalarımızın tüm ürünlerimizin ayrı ayrı önemi var" diye konuştu.

"İHRACATÇIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Pandeminin ilk dalgasının derinden hissedildiği 2020 mart-nisan aylarından sonra yaşanan güçlü toparlanmanın mimarları olan tüm ihracatçıları kutlayan Gülle, "Son dönemde ülkemizin mücadele ettiği orman yangınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri Ege bölgesi oldu. En değerli milli varlıklarımızın kül olması bizleri derinden yaraladı. Bu vesileyle tekrar geçmiş olsun demek istiyorum. Ege bölgemiz ülkemizin göz bebeği bir bölgesi. Turizmiyle, sanayisiyle, tarım ürünleriyle, tecrübeli insan kaynağı birikimiyle nadide bir bölge. Bizler de bu bölgede ticari faaliyetlerini yürüten mensuplarımızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.


TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü
TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü
TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü
TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü

Doğal Taş, Türkiye, İhracat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TİM Başkanı Gülle: Türkiye doğal taş ihracatında dördüncü - Son Dakika


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